Com seis meses de plano emergencial, HRMS já movimentou R$ 24 milhões em compras diretas sem licitação

Nos primeiros seis meses de vigência do Plano de Ação Emergencial do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), o governo estadual já empenhou R$ 24,3 milhões em aquisições de medicamentos e materiais hospitalares por meio de dispensas de licitação.

Os dados se referem ao período entre setembro de 2024 e março de 2025.

A medida, criada para enfrentar uma crise de desabastecimento na unidade, foi recentemente prorrogada por mais 180 dias. Agora, o plano pode alcançar até um ano de duração, mantendo o HRMS sob um regime de exceção nas compras públicas.