Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Comarca de Nioaque abre seleção para estágio em Direito

Inscrições seguem até 6 de fevereiro e processo seletivo prevê prova objetiva e redação

Fernando de Carvalho

Fachada do Fórum de Nioaque - Foto: Divulgação/TJMS
Fachada do Fórum de Nioaque - Foto: Divulgação/TJMS

Estudantes de Direito do 2º ao 9º semestre podem se inscrever até o dia 6 de fevereiro no processo seletivo para estágio na comarca de Nioaque. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para atuação no Fórum do município.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Foro da comarca, entre 12h e 19h, dentro do prazo estabelecido. A prova está prevista para o dia 9 de fevereiro, das 14h às 18h, no Fórum de Nioaque, localizado na Rua Coronel Juvêncio, nº 262, na região central da cidade.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: uma prova objetiva, com 50 questões, e uma dissertação sobre tema jurídico relacionado à atuação do Poder Judiciário.

Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar, no mínimo, 25 pontos, considerando a soma das duas avaliações.

A lista provisória com o nome e a pontuação dos candidatos será divulgada no dia 10 de fevereiro e ficará disponível no mural localizado na entrada do Fórum. Após o prazo para recursos, o resultado definitivo deve ser publicado no dia 13 de fevereiro.

O edital prevê reserva de vagas, sendo 10% destinadas a pessoas com deficiência, 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.

A convocação dos aprovados ocorrerá conforme a necessidade da administração, respeitando a ordem de classificação. O estágio terá duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, e jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Os estagiários selecionados terão direito a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, com valores definidos pela administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Outras informações sobre o processo seletivo, incluindo critérios e orientações detalhadas, podem ser consultadas no edital do certame.

*Com informações do TJMS

