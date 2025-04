MS prepara bases avançadas no Pantanal para combate a incêndios e apoio a comunidades

Estrutura leva resposta rápida a incêndios e assistência a regiões isoladas

Em resposta ao avanço da seca e ao aumento do risco de incêndios florestais no Pantanal sul-mato-grossense, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul instalou bases estratégicas avançadas em pontos considerados críticos da planície alagada. A medida busca antecipar o combate a incêndios no Pantanal. Ao mesmo tempo, oferece apoio direto às comunidades locais.

As bases estão localizadas em áreas como Nhecolândia, Paiaguás, Corumbá, Porto da Manga, Serra do Amolar, entre outras. Elas contam com efetivo da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e apoio logístico da Marinha, além de equipamentos e embarcações essenciais para o combate a incêndios no Pantanal.

Foco está na prevenção, mas estrutura já permite pronta resposta

A operação é coordenada pelo Comitê do Fogo, órgão estadual que monitora permanentemente as condições climáticas e os focos de calor no bioma. A instalação das bases tem como objetivo permitir resposta imediata aos focos de incêndio, evitando que se transformem em grandes queimadas de difícil controle, assim melhorando o combate a incêndios no Pantanal.

A atuação preventiva inclui ainda trabalho de conscientização com os moradores, apoio a brigadas locais e distribuição de suprimentos às populações ribeirinhas e comunidades em áreas remotas.

“Estamos reforçando a presença do Estado nas regiões mais vulneráveis para evitar que os incêndios se espalhem como em anos anteriores”, afirmou o tenente-coronel Hugo Djan Leite, da Defesa Civil Estadual.

Apoio humanitário e permanência durante o período crítico

Além do foco ambiental, as bases também funcionam como pontos de apoio humanitário. Em muitas regiões, o acesso é feito apenas por rios. O apoio do Estado leva alimentos, assistência médica e orientações de prevenção às famílias pantaneiras durante o combate a incêndios no Pantanal.

A estrutura será mantida ao longo do período seco, que se estende até outubro, com possibilidade de ampliação caso os índices de queimadas aumentem. A região do Pantanal vive um dos períodos de estiagem mais intensos dos últimos anos, e especialistas alertam para risco elevado de incêndios florestais.

O Governo de MS também articula parcerias com organizações ambientais, ONGs, universidades e órgãos federais. Essas parcerias fortalecem as estratégias de proteção ambiental e assistência às comunidades, especialmente durante o combate a incêndios no Pantanal.