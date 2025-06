Comboio com 16 veículos carregados de contrabando é interceptado na fronteira em Ponta Porã

Dezesseis veículos carregados com produtos contrabandeados foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira (30) em uma estrada vicinal de Ponta Porã. A carga, de origem estrangeira, incluía cigarros, perfumes, óculos e pneus.

A ação ocorreu durante diligência da Operação Protetor, que visa combater crimes transfronteiriços como contrabando, descaminho e tráfico de drogas. Segundo informações da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), os veículos faziam parte de um comboio com cerca de 30 automóveis que utilizavam a chamada “Estrada do Corona” para acessar a BR-463 e distribuir os produtos até o interior do estado.

Ao tentar interceptar o comboio, os policiais deram ordem de parada, mas os motoristas fugiram em alta velocidade. Houve dispersão coordenada e parte dos condutores abandonou os veículos no meio de lavouras, fugindo a pé pelas estradas internas de fazendas.

No total, a polícia conseguiu apreender 16 veículos. Dentro deles, havia cerca de 160 caixas de cigarros e grande quantidade de outros produtos, todos introduzidos ilegalmente no Brasil. A estimativa é de que o valor dos produtos é superior a R$ 1 milhão.

A carga e os veículos foram encaminhados à sede da DEFRON, em Dourados, e serão posteriormente entregues à Receita Federal. As investigações continuam para identificar os envolvidos na ação criminosa.

A DEFRON mantém um canal para denúncias anônimas pelo número (67) 99633-7982.

*Com informações da Polícia Civil de MS