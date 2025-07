Comboio com drogas e contrabando é apreendido em Ponta Porã

Quatro veículos carregados com drogas, cigarros, pneus, armas de airsoft e outros produtos contrabandeados foram apreendidos na quinta-feira (24) em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai.

A ocorrência é a terceira, em menos de um mês, envolvendo comboios flagrados com entorpecentes e mercadorias ilegais na região.

A abordagem ocorreu no Assentamento Corona, área rural do município, durante patrulhamento do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Os motoristas tentaram fugir ao perceber a aproximação policial, abandonaram os carros e seguiram a pé, mas foram alcançados e detidos.

Nos veículos GM Astra e VW Gol, a polícia encontrou 563 quilos de maconha. Já no GM Vectra e no Fiat Uno estavam 2.250 pacotes de cigarros eletrônicos, 1.250 pacotes de cigarros estrangeiros, 111 frascos de perfume, 22 carregadores de armas de airsoft, nove armas de ar comprimido e dez pneus de origem paraguaia.

O material apreendido, avaliado em cerca de R$ 1,4 milhão, foi encaminhado junto com os detidos à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

*Com informações do DOF