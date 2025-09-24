Comercial acusa árbitro de simular agressão em jogo da Série B do Sul-Mato-Grossense

O Esporte Clube Comercial criticou duramente a atuação do árbitro Everton Moreira Prates na partida contra o Maracaju, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, disputada na segunda-feira (22), Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Em nota oficial, publicada nesta quarta-feira (24), o clube afirma que o árbitro tomou decisões questionáveis durante a partida, aplicando critérios desiguais em faltas e cartões. O episódio mais polêmico ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, quando Prates teria simulado uma agressão do meia Esdras, chamando o policiamento para conter os jogadores.

Segundo o Comercial, o atleta apenas questionava a não marcação de um pênalti sofrido pelo zagueiro Maycon. O árbitro registrou na súmula uma expulsão por vermelho direto, mas o clube alega que Esdras recebeu primeiro um cartão amarelo e, em seguida, o vermelho, antes mesmo do suposto contato.

A direção colorada informou que vai denunciar o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) e pediu que o árbitro não seja mais escalado para suas partidas. “A má conduta não prejudica apenas o atleta e o clube, mas compromete a credibilidade do futebol sul-mato-grossense”, declarou a nota.

Até o fechamento da reportagem, o TJD-MS e a Comissão de Arbitragem informaram que ainda não foram notificados pelo clube.

FFMS

Apesar da Comissão de Arbitragem fazer parte da estrutura da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a instituição informou que a responsabilidade da escolha dos árbitros de cada partida é exclusiva da Comissão de Arbitragem.

Segundo a federação, a comissão é independente sendo responsável pela a formação, manutenção, treinamento e escala do quadro de arbitragem.