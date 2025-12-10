Veículos de Comunicação
Comércio acerta convenção e libera abertura no Centro em dezembro

Acordo define funcionamento estendido para o fim do ano e estabelece novas regras de jornada, folgas e remuneração para 2026

Karina Anunciato

O comércio de Campo Grande vai operar com horário estendido no Centro durante todo o mês de dezembro após a assinatura da nova convenção coletiva entre sindicatos patronal e laboral. O acordo, fechado após rodadas intensas de negociação, autoriza a abertura das lojas inclusive aos fins de semana, ampliando a operação para atender ao aumento da demanda de fim de ano.

Pelo calendário definido, o comércio central poderá funcionar de 8 a 23 de dezembro, de segunda a sábado, até as 22h. Nos domingos 14 e 21, as lojas abrem das 9h às 18h. Já no dia 24, a operação vai até 17h, e no dia 31, até 16h.

Shoppings e centros comerciais em hipercenters terão horários distintos: dia 24 das 9h às 19h e dia 31 das 9h às 18h.

Além das regras específicas para dezembro, a convenção estabelece diretrizes que passam a valer em 2026. O acordo prevê reajuste salarial de 7%, índice acima da inflação, com ganho real de cerca de 3,5%. Os novos pisos ficaram definidos em:
R$ 1.960,00 para empregados em geral e caixas;
R$ 2.151,00 para comissionados;
R$ 1.767,00 para auxiliares do comércio e

O vale-alimentação também foi reajustado e passa a ser de R$ 25 por dia, totalizando R$ 625 por mês.

O acordo inclui ainda convênio odontológico, plano de benefício social familiar, regulamentação da jornada especial 12×36, regras para banco de horas e cláusulas de proteção trabalhista para o próximo ano.

Segundo presidente do SECCG, Carlos Santos, a liberação de horários ampliados só foi aceita com garantias de compensações claras e pagamento dos direitos específicos do período de maior movimento.

“Depois de vários dias de tentativas, finalmente chegamos a um acordo da convenção 2025/26. Foram vários e vários momentos de debate para chegar a esse entendimento satisfatório para o trabalhador, que vai receber 7% de aumento, bem acima do NPC, com quase 3,5% de aumento real. Nossa luta pelos comerciários continua”, afirmou.

Já o setor patronal afirma que a ampliação do funcionamento é essencial para impulsionar as vendas de fim de ano.

Com a convenção registrada, as regras de dezembro passam a valer imediatamente, enquanto as demais entram em vigor em janeiro de 2026.

