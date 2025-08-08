Comércio de Campo Grande prevê R$ 103 milhões em vendas no Dia dos Pais

As vendas para o Dia dos Pais devem movimentar cerca de R$ 103 milhões em Campo Grande neste ano. A estimativa foi apresentada pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Adelaido Vila, em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta sexta-feira (8).

O levantamento da entidade mostra que o valor médio para a compra de presentes é de R$ 265, acima dos R$ 250 registrados no ano passado. Além disso, as confraternizações devem ter gasto médio de R$ 290, impulsionando bares, restaurantes e outros setores de lazer.

De acordo com a pesquisa, o vestuário lidera as intenções de compra, com mais de 20% das preferências entre os 210 consumidores ouvidos. Na sequência aparecem calçados e, em terceiro lugar, perfumaria — que deixou de ser o item mais escolhido nos últimos anos.

“Mesmo diante de um cenário de crise econômica e política, o campo-grandense está disposto a investir na data”, avaliou Adelaido.

Adelaido Vila nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

O dirigente destacou ainda a importância do atendimento como diferencial competitivo. Segundo ele, os consumidores valorizam cada vez mais a experiência de compra. “Não adianta ter preço baixo e atendimento ruim”, afirmou.

Nesse sentido, a CDL lançou o “funcionário digital”, ferramenta que agiliza respostas via WhatsApp e direciona o cliente para atendimento humano.

A pesquisa também apontou a relevância do uso de serviços para avaliar a situação de crédito dos clientes, recurso disponível para empresas de todos os portes.

Confira a entrevista na íntegra: