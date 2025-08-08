Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Comércio de Campo Grande prevê R$ 103 milhões em vendas no Dia dos Pais

Pesquisa aponta tíquete médio de R$ 265 para presentes e confraternizações que devem impulsionar bares e restaurantes

Fernando de Carvalho

Pesquisa aponta tíquete médio de R$ 265 para presentes e confraternizações - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Pesquisa aponta tíquete médio de R$ 265 para presentes e confraternizações - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

As vendas para o Dia dos Pais devem movimentar cerca de R$ 103 milhões em Campo Grande neste ano. A estimativa foi apresentada pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Adelaido Vila, em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta sexta-feira (8).

O levantamento da entidade mostra que o valor médio para a compra de presentes é de R$ 265, acima dos R$ 250 registrados no ano passado. Além disso, as confraternizações devem ter gasto médio de R$ 290, impulsionando bares, restaurantes e outros setores de lazer.

De acordo com a pesquisa, o vestuário lidera as intenções de compra, com mais de 20% das preferências entre os 210 consumidores ouvidos. Na sequência aparecem calçados e, em terceiro lugar, perfumaria — que deixou de ser o item mais escolhido nos últimos anos.

“Mesmo diante de um cenário de crise econômica e política, o campo-grandense está disposto a investir na data”, avaliou Adelaido.

Adelaido Vila nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

O dirigente destacou ainda a importância do atendimento como diferencial competitivo. Segundo ele, os consumidores valorizam cada vez mais a experiência de compra. “Não adianta ter preço baixo e atendimento ruim”, afirmou.

Nesse sentido, a CDL lançou o “funcionário digital”, ferramenta que agiliza respostas via WhatsApp e direciona o cliente para atendimento humano.

A pesquisa também apontou a relevância do uso de serviços para avaliar a situação de crédito dos clientes, recurso disponível para empresas de todos os portes.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos