Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CENTRO DA CAPITAL

Comércio do Centro amplia horário até as 22h durante o fim de ano em Campo Grande

Horário especial busca facilitar as compras de fim de ano e fortalecer o movimento na Região Central

Arthur Ayres

Movimento no comércio do Centro de Campo Grande durante o horário estendido do Natal dos Sonhos 2025, que combina compras, lazer e programação cultural para toda a família - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Movimento no comércio do Centro de Campo Grande durante o horário estendido do Natal dos Sonhos 2025, que combina compras, lazer e programação cultural para toda a família - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O Centro de Campo Grande está funcionando em horário estendido até as 22h, e oferece flexibilidade para as compras de fim de ano. Além das vitrines decoradas e promoções de Natal, a Prefeitura de Campo Grande realiza programação especial de natal com shows na Praça Ary Coelho, as apresentações do Circo na Praça do Rádio e a Parada Natalina, que percorre a rua Marechal Cândido Mariano Rondon, segue pela rua 14 de Julho e finaliza na Praça Ary Coelho.

Horários de funcionamento

De acordo com a Fecomércio MS, o funcionamento ocorre nos seguintes horários:

  • De segunda a sábado (08 a 23/12/2025): até as 22h;
  • Domingos, dias 14 e 21/12/2025: das 9h às 18h;
  • Véspera de Natal (24/12): até as 17h;
  • Véspera de Ano-Novo (31/12): até as 16h.

Nos shoppings e centros comerciais situados em hipercenters, os horários diferem:

  • 24/12: das 9h às 19h;
  • 31/12: das 9h às 18h.

Os supermercados estarão fechados nos dias 25/12 – Natal e 01/01 – Ano-Novo.

Notícias Relacionadas

Legislação e jornada de trabalho

Segundo o gerente de Relações Sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, o comércio em Campo Grande tem liberdade para funcionar todos os dias da semana, sem necessidade de autorizações específicas, desde que respeitada a jornada legal de trabalho. A atividade segue a Lei Municipal nº 3.303, de 10 de dezembro de 1996.

Fernando ressalta ainda que, conforme a legislação trabalhista vigente, a jornada dos comerciários é limitada a 44 horas semanais, sendo o trabalho aos domingos compensado ao longo da semana seguinte. A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) permite até duas horas extras por dia, respeitando os limites legais.

O funcionamento aos domingos é autorizado pela Lei Federal nº 10.101/2000, que trata do trabalho em feriados e finais de semana. Para os domingos, a Lei Municipal nº 3.303 garante essa possibilidade. Já nos feriados, a abertura está condicionada a convenções coletivas de trabalho, conforme previsto pela legislação federal.

No entanto, a Lei Municipal nº 81 proíbe a abertura do comércio em feriados como Ano-Novo, Natal, Sexta-feira Santa, 1º de Maio e Finados.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos