Comércio do Centro amplia horário até as 22h durante o fim de ano em Campo Grande

O Centro de Campo Grande está funcionando em horário estendido até as 22h, e oferece flexibilidade para as compras de fim de ano. Além das vitrines decoradas e promoções de Natal, a Prefeitura de Campo Grande realiza programação especial de natal com shows na Praça Ary Coelho, as apresentações do Circo na Praça do Rádio e a Parada Natalina, que percorre a rua Marechal Cândido Mariano Rondon, segue pela rua 14 de Julho e finaliza na Praça Ary Coelho.

Horários de funcionamento

De acordo com a Fecomércio MS, o funcionamento ocorre nos seguintes horários:

De segunda a sábado (08 a 23/12/2025) : até as 22h;

: até as 22h; Domingos, dias 14 e 21/12/2025 : das 9h às 18h;

: das 9h às 18h; Véspera de Natal (24/12) : até as 17h;

: até as 17h; Véspera de Ano-Novo (31/12): até as 16h.

Nos shoppings e centros comerciais situados em hipercenters, os horários diferem:

24/12 : das 9h às 19h;

: das 9h às 19h; 31/12: das 9h às 18h.

Os supermercados estarão fechados nos dias 25/12 – Natal e 01/01 – Ano-Novo.