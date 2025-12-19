Comissão do Congresso aprova Orçamento de 2026 com despesas de R$ 6,5 trilhões

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou no início da tarde desta sexta-feira (19) o parecer do relator do Projeto de Lei Orçamentária de 2026. O texto estabelece despesas totais de R$ 6,5 trilhões e fixa uma meta de superávit de R$ 34,2 bilhões, que será considerada cumprida caso o resultado primário fique entre déficit zero e superávit de até R$ 68,6 bilhões.

Do total previsto, R$ 6,3 trilhões serão destinados aos orçamentos fiscal e da seguridade social, enquanto R$ 197,9 bilhões correspondem ao orçamento de investimento das estatais. O limite de gastos para os ministérios e demais Poderes foi fixado em R$ 2,4 trilhões.

O relatório também aponta que 28% do orçamento fiscal e da seguridade social serão destinados ao pagamento de juros da dívida pública, o equivalente a R$ 1,82 trilhão. Esse valor inclui a amortização do principal da dívida, custeada com recursos obtidos por meio da emissão de novos títulos.

Segundo o parecer, a receita estimada para 2026, descontado o refinanciamento da dívida, é de R$ 4,5 trilhões. Desse total, R$ 3,27 trilhões correspondem a receitas correntes, enquanto R$ 1,238 trilhão são provenientes de receitas de capital.