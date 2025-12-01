Como escolher a vaga certa sem errar o passo, orienta analista

Encontrar a vaga certa passa menos por sorte e mais por método. É o que defende a analista de recursos humanos Talita Oliveira, da cooperativa C.Vale, entrevistada no quadro Fábrica de Talentos. Para ela, o primeiro passo para uma busca eficiente é olhar para dentro: entender o que se sabe fazer, o que se gosta de fazer e que tipo de ambiente profissional faz sentido para a própria trajetória.

“Quando a pessoa compreende suas competências, interesses e valores, ela deixa de buscar qualquer vaga e passa a mirar oportunidades que combinam com o seu perfil”, afirma. Segundo Talita, isso aumenta a satisfação, melhora o desempenho e reduz frustrações — tanto do candidato quanto das empresas.

Cultura importa

Além do autoconhecimento, Talita destaca que conhecer a cultura das organizações é fundamental. Avaliar como a empresa se comunica nas redes, como trata temas como segurança e gestão de pessoas e o que funcionários dizem publicamente pode ajudar a identificar afinidades.

A C.Vale, afirma ela, oferece oportunidades em áreas diversas — de operações e segurança a funções administrativas, comerciais e de gestão — e recomenda que candidatos ampliem a busca analisando onde há melhor encaixe entre perfil e valores.

Onde procurar

A analista reforça que ferramentas confiáveis, gratuitas ou institucionais, devem ser priorizadas na busca por vagas. Entre elas, estão as unidades do Sine e da Funtrab, o LinkedIn e os sites oficiais das empresas. No caso da C.Vale, a plataforma própria permite filtrar oportunidades por região, setor, escolaridade e tipo de contrato.