Como escolher a vaga certa sem errar o passo, orienta analista

Encontrar a vaga certa passa menos por sorte e mais por método. É o que defende a analista de recursos humanos Talita Oliveira, da cooperativa C.Vale, entrevistada no quadro Fábrica de Talentos. Para ela, o primeiro passo para uma busca eficiente é olhar para dentro: entender o que se sabe fazer, o que se gosta de fazer e que tipo de ambiente profissional faz sentido para a própria trajetória.
“Quando a pessoa compreende suas competências, interesses e valores, ela deixa de buscar qualquer vaga e passa a mirar oportunidades que combinam com o seu perfil”, afirma. Segundo Talita, isso aumenta a satisfação, melhora o desempenho e reduz frustrações — tanto do candidato quanto das empresas.
Cultura importa
Além do autoconhecimento, Talita destaca que conhecer a cultura das organizações é fundamental. Avaliar como a empresa se comunica nas redes, como trata temas como segurança e gestão de pessoas e o que funcionários dizem publicamente pode ajudar a identificar afinidades.
A C.Vale, afirma ela, oferece oportunidades em áreas diversas — de operações e segurança a funções administrativas, comerciais e de gestão — e recomenda que candidatos ampliem a busca analisando onde há melhor encaixe entre perfil e valores.
Onde procurar
A analista reforça que ferramentas confiáveis, gratuitas ou institucionais, devem ser priorizadas na busca por vagas. Entre elas, estão as unidades do Sine e da Funtrab, o LinkedIn e os sites oficiais das empresas. No caso da C.Vale, a plataforma própria permite filtrar oportunidades por região, setor, escolaridade e tipo de contrato.
“O uso correto das ferramentas torna o processo mais assertivo e evita que o candidato perca tempo em vagas que não têm relação com sua experiência ou objetivos”, diz.
Antes de se candidatar
Para saber se uma vaga realmente faz sentido, Talita orienta analisar três fatores:
- Requisitos técnicos — experiências necessárias e capacidade de aprender rápido;
- Rotina e expectativas — se o dia a dia da função combina com o momento de vida do candidato;
- Evolução — se a vaga aproxima da trajetória desejada no médio e longo prazo.
A principal mensagem, afirma, é enxergar a busca por trabalho como construção de carreira, e não apenas como preenchimento de uma necessidade imediata. “Quando o candidato conhece seus talentos, entende a cultura da empresa e usa as ferramentas certas, transforma a busca em algo mais leve, estratégico e com mais chance de dar certo”.