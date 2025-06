Completando 24 anos, empresa de MS aposta em tecnologia para transformar políticas públicas

Alimentação escolar de qualidade, acesso à moradia e agilidade na defesa do consumidor. Essas são algumas das áreas em que a tecnologia tem atuado como aliada na transformação de políticas públicas no Brasil.

No centro desse processo está a empresa sul-mato-grossense Digix, que completa 24 anos neste mês de junho desenvolvendo soluções voltadas à gestão pública.

Sediada em Campo Grande, a empresa atua nos bastidores de serviços essenciais. Um dos exemplos é o software Cheff Escolar, usado por Secretarias de Educação para garantir cardápios mais nutritivos e respeitar as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“É muito importante, porque na hora de estudar eu fico com fome. É importante comer para ficar forte”, relata a estudante Sofia Veloso, destacando como a merenda influencia diretamente o desempenho escolar.

Moradia: da espera ao alívio

Na área de habitação, o sistema Habix automatiza a gestão de programas habitacionais e tem contribuído para agilizar processos e diminuir a burocracia. A técnica de enfermagem Jaqueline Ramos aguardou por mais de uma década pela casa própria.

“Era angustiante. Quem vive de aluguel sabe que não é fácil. Hoje eu coloco a cabeça no travesseiro e sei que estou em um lugar que é meu”, afirmou.

Direito do consumidor e outros setores

A empresa também desenvolve tecnologias para facilitar o atendimento de consumidores em casos de conflito com fornecedores, além de soluções para áreas como educação, saneamento e parcerias estratégicas.

Segundo a presidente da Digix, Suely Almoas, a meta é garantir que cada ferramenta desenvolvida tenha um impacto direto na vida da população.

“Quando você vê uma criança se alimentando melhor, uma mãe com a chave da casa na mão ou um consumidor sendo atendido com agilidade, entende que a tecnologia transforma vidas”, avaliou.

Reconhecimento pelo cuidado com pessoas

Além da atuação nos serviços públicos, a Digix também se destaca pelas políticas internas voltadas aos seus colaboradores. Foi a primeira empresa do setor de tecnologia no país a adotar a licença menstrual e, segundo o ranking 2025 da consultoria Great Place to Work (GPTW), está entre as melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste.

Outros benefícios incluem regime de trabalho híbrido, licenças maternidade e paternidade estendidas, plano de carreira e folga no dia do aniversário.

Tecnologia que conecta e humaniza

Com foco na eficiência da gestão pública, a Digix reforça que, mesmo longe dos holofotes, a tecnologia é peça-chave para fazer as políticas públicas funcionarem de forma efetiva.

“O futuro pode e deve ser mais justo, conectado e humano”, sintetiza a missão da empresa que, há 24 anos, aposta em inovação com propósito.

