Complexo da Suzano em Ribas integra fábrica de ácido sulfúrico

Instalada em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros de Campo Grande, a Suzano – maior indústria de processamento de celulose do mundo, em linha única – conta com tecnologias avançadas para minimizar o impacto ambiental e, neste ano, começou a produção de ácido sulfúrico.

A nova fábrica, instalada dentro do complexo da Suzano, está em operação com a capacidade máxima desde o mês de janeiro. A unidade tornou-se a segunda no mundo a integrar a tecnologia de reaproveitamento de Gases Não Condensáveis Concentrados (GNCC) à produção de celulose.

O ácido sulfúrico é utilizado na fabricação de dióxido de cloro, essencial para o branqueamento da celulose, além do tratamento de água e efluentes.

“A estrutura fortalece a autossuficiência da operação e a valorização de subprodutos, ao mesmo tempo em que otimiza os custos operacionais e reduz ainda mais a emissão de gases”, ressalta Leonardo Mendonça Pimenta, diretor de Operações Industriais da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

Por meio da conversão do GNCC em ácido sulfúrico, a planta reduz o consumo de enxofre elementar com fonte de enxofre e melhora as emissões atmosféricas.

Além dos benefícios ambientais e energéticos, a produção de ácido sulfúrico na região também deve ter impacto positivo no tráfego rodoviário, pois o produto não precisa ser importado para o processamento da celulose.

Em apenas 22 dias após o início da produção, a fábrica atingiu a especificação desejada do material, de acordo com informações repassadas pela empresa.

Indústria sustentável

A unidade utiliza tecnologia de gaseificação da biomassa nos fornos de cal, o que reduz a dependência de combustíveis fósseis, limitando seu uso apenas aos momentos de partida e retomada de produção.

Além de ser autossuficiente na produção de ácido sulfúrico, a fábrica também gera seu próprio peróxido de hidrogênio e energia renovável, com um excedente de aproximadamente 180 megawatts (MW) médios, destinados a fornecedores satélites da unidade e exportados para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Complexo da Suzano instalado no município de Ribas do Rio Pardo

Projeto Cerrado

Considerado o maior empreendimento dos 101 anos de história da Suzano, a Unidade Ribas do Rio Pardo, em atividade desde julho de 2024, após três anos de obras, é resultado de um investimento de R$ 22,2 bilhões.

Com essa unidade, a capacidade instalada de produção da companhia aumentou de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, um crescimento superior a 20%. Atualmente, cerca de 3 mil pessoas atuam nas operações industrial, florestal e logística, entre colaboradores próprios e terceiros.

Um diferencial importante é que a Unidade Ribas possui o menor raio médio estrutural da base florestal entre as operações da empresa, com apenas 65 quilômetros entre as áreas de plantio e a fábrica.