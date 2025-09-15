Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CULTURA

Comunidade japonesa será homenageada com medalha legislativa nesta segunda-feira

Sessão solene entrega honraria “Haguemo Tomonaga” a moradores que contribuíram para o desenvolvimento de Campo Grande

Fernando de Carvalho

Monumento da Imigração Japonesa, instalado na praça do Rádio em 1979 é herança da família Sussumo Oikawa - Foto: Reprodução internet
Monumento da Imigração Japonesa, instalado na praça do Rádio em 1979 é herança da família Sussumo Oikawa - Foto: Reprodução internet

A comunidade japonesa de Campo Grande será homenageada nesta segunda-feira (15), às 19h, durante uma sessão solene no plenário da Câmara Municipal. Na ocasião, será entregue a Medalha Legislativa “Haguemo Tomonaga” a cidadãos japoneses, descendentes e não descendentes que se destacaram em trabalhos para o desenvolvimento da cidade.

O evento pode ser acompanhado presencialmente ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube.

Medalha leva nome de médico e ex-vereador

A honraria homenageia Haguemo Tomonaga, médico e ex-vereador por dois mandatos, autor da lei que instituiu o Dia da Comunidade Japonesa em 1997. Tomonaga faleceu em março de 2014, aos 70 anos.

Proposta e significado da homenagem

A solenidade desta segunda-feira foi proposta pelo vereador André Salineiro (PL). Além de celebrar o Dia da Comunidade Japonesa, o evento reforça o papel histórico e cultural dos imigrantes japoneses e seus descendentes na formação econômica, social e cultural da capital sul-mato-grossense.

*Câmara Municipal de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos