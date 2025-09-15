Comunidade japonesa será homenageada com medalha legislativa nesta segunda-feira

A comunidade japonesa de Campo Grande será homenageada nesta segunda-feira (15), às 19h, durante uma sessão solene no plenário da Câmara Municipal. Na ocasião, será entregue a Medalha Legislativa “Haguemo Tomonaga” a cidadãos japoneses, descendentes e não descendentes que se destacaram em trabalhos para o desenvolvimento da cidade.

O evento pode ser acompanhado presencialmente ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube.

Medalha leva nome de médico e ex-vereador

A honraria homenageia Haguemo Tomonaga, médico e ex-vereador por dois mandatos, autor da lei que instituiu o Dia da Comunidade Japonesa em 1997. Tomonaga faleceu em março de 2014, aos 70 anos.

Proposta e significado da homenagem

A solenidade desta segunda-feira foi proposta pelo vereador André Salineiro (PL). Além de celebrar o Dia da Comunidade Japonesa, o evento reforça o papel histórico e cultural dos imigrantes japoneses e seus descendentes na formação econômica, social e cultural da capital sul-mato-grossense.

*Câmara Municipal de CG