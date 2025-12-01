Comunidades indígenas apresentam Plano de Visitação e fortalecem etnoturismo em Nioaque

O plano de visitação de etnoturismo foi apresentado pelas comunidades indígenas de Nioaque: Brejão, Cabeceira, Água Branca, Taboquinha e Vila Atikum, no último sábado (29), na Aldeia Brejão, em Nioaque. O Plano tem como objetivo estruturar a geração de renda, valorização da cultura e identidade e o fortalecimento da governança local.

A população de indígenas chega a 1.533 nas cinco comunidades, que envolvem as etnias Terena e Atikum. 300 indígenas participaram das capacitações. As ações na comunidade aconteceram ao longo de 11 meses, e tiveram o desenvolvimento de diagnósticos, oficinas, orientações coletivas e construção de produtos turísticos.

O Sebrae-MS e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) promoveram treinamentos técnicos e de gestão, implantação de protocolos de segurança turística, desenvolvimento e consolidação de produtos comunitários, direcionamento para mercado turístico, além de formação de estratégias específicas para cada aldeia.



Moradora da Aldeia Brejão e participante das capacitações, Maria Madalena Viegas relata que os cursos abriram novas possibilidades para transformar ingredientes tradicionais em produtos com potencial de mercado.

“Os cursos abriram um norte, me deu uma nova visão. Utilizava as frutas apenas para consumo próprio e após o curso, pensei que a jaboticada, por exemplo, poderia dar alguma coisa, aí eu fiz o sorvete de jabuticada. Através dos cursos, valorizamos mais o nosso trabalho, porque são produtos que a gente fabrica“, explicou Maria .

A melhora financeira e o “faro empreendedor” são destaques para Maria.

“Eu comecei vendendo o pão, farinha de mandioca e o polvilho, depois dos cursos, veio os sorvetes com os frutos e o maxixe. Eu senti uma melhora financeira, principalmente para a questão da compra no mercado, agora eu observo mais o que eu posso utilizar para melhorar o meu produto”, afirmou Maria.

Com os resultados do projeto já presentes no cotidiano das famílias das cinco aldeias, lideranças comunitárias e representantes das instituições parceiras destacaram a importância do etnoturismo para o desenvolvimento econômico, cultural e social da região. As autoridades reforçaram que a iniciativa não apenas amplia oportunidades, mas fortalece a autonomia das comunidades indígenas de Nioaque.