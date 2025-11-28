Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ETNOTURISMO

Comunidades indígenas de Nioaque recebem Planos de Visitação neste sábado

Cinco aldeias finalizam consultoria do Sebrae/MS e entregam planos que seguem agora para a Funai

Arthur Ayres

Aldeias do Território Indígena de Nioaque recebem os Planos de Visitação, passo essencial para formalizar atividades turísticas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Nioaque
Aldeias do Território Indígena de Nioaque recebem os Planos de Visitação, passo essencial para formalizar atividades turísticas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A entrega oficial dos Planos de Visitação das Aldeias Brejão, Taboquinha, Água Branca, Cabeceira e Atikum será realizado em Nioaque, neste sábado (29). As Comunidades Indígenas do Território de Nioaque, em parceria com o SEBRAE/MS, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR-MS) e a Prefeitura Municipal de Nioaque, realizam um importante marco para o desenvolvimento do turismo.

A programação conta com dois momentos. Pela manhã, das 10h às 12h, no Centro Comunitário da Aldeia Brejão, acontece a finalização da consultoria iniciada em janeiro pelo SEBRAE/MS, culminando na entrega dos Planos de Visitação. Esse material será encaminhado à FUNAI como parte do protocolo para obtenção da Carta de Anuência, documento essencial para que as comunidades possam atuar formalmente com atividades turísticas.

A entrega dos planos representa um avanço histórico para o Território Indígena de Nioaque, fortalecendo a Governança Turística, promovendo o protagonismo comunitário e reafirmando o compromisso com a valorização cultural e o desenvolvimento sustentável.

À tarde, às 14h, ocorre a Entrega dos Certificados do EMPRETEC Quilombola, ampliando ainda mais a agenda de valorização territorial e capacitação das comunidades tradicionais.

*Com informações da Prefeitura de Nioaque

