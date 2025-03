Concessionária de energia abre vagas para PCDs e jovens aprendizes em MS

A empresa concessionária de energia que atende a 75 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, do Grupo Energisa, está com 51 vagas abertas voltadas a pessoas com deficiência (PCDs) e jovens aprendizes.

As oportunidades contemplam diferentes áreas, com atuação em Campo Grande e formação técnica oferecida em parceria com o Senai.

Na Energisa MS, são 15 vagas destinadas a PCDs com mais de 18 anos e ensino médio completo. Os selecionados atuarão na empresa e participarão do curso técnico em Eletrotécnica oferecido pelo Senai. As inscrições estão abertas até 6 de abril .

A Multi Energisa oferece 24 oportunidades na capital sul-mato-grossense. Do total, 12 vagas são para PCDs atuarem como atendentes de call center. Os candidatos devem ter a partir de 18 anos, conhecimentos básicos em informática e experiência com atendimento ao público. As inscrições vão até 10 de abril.

Outras 12 vagas são voltadas para jovens aprendizes, com idades entre 18 e 24 anos, para atuação na área de atendimento telefônico. Os interessados precisam ter habilidade em digitação e apresentar documentação escolar atualizada. As inscrições também seguem até 10 de abril.

Atenção à comunicação durante o processo

Durante a seleção, a comunicação com os candidatos será feita por e-mail ou telefone. A empresa orienta que os dados de contato estejam atualizados e que os participantes acompanhem suas caixas de entrada e spam.

As ligações podem ocorrer de diferentes DDDs, já que os números são corporativos.