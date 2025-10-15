Concessionária de energia é alvo de investigação por corrupção e estelionato em Campo Grande

Um esquema de manipulação de leituras de consumo de energia elétrica em Campo Grande resultou no indiciamento de 32 pessoas, entre elas um funcionário terceirizado da concessionária que recebia cerca de R$ 8 mil por mês em propinas para reduzir os valores das contas de diversos consumidores.

O caso começou com a prisão em flagrante de dois suspeitos durante transações ilícitas e, a partir das investigações, 14 envolvidos confessaram participação, detalhando pagamentos que variavam entre R$ 50 e R$ 1.300, feitos em dinheiro, refeições ou serviços.

O Ministério Público propôs Acordos de Não Persecução Penal a 11 investigados, prevendo obrigações como prestação pecuniária – pagamento à vítima, seus dependentes ou a entidades sociais – prestação de serviços à comunidade e comparecimento a audiências, com a ausência injustificada interpretada como desinteresse no acordo.

Além disso, 23 pessoas foram denunciadas por corrupção ativa, corrupção passiva e estelionato, com pedido de indenização mínima de R$ 20 mil ao erário, suspensão de direitos políticos e perda da função pública. Outros 18 investigados tiveram o caso arquivado por falta de indícios, permanecendo a possibilidade de reabertura se surgirem novas provas.

As investigações apontam que o esquema beneficiava consumidores que buscavam reduzir artificialmente suas contas, prejudicando o cofres públicos e comprometendo a confiabilidade do serviço público. O acompanhamento dos acordos e das ações penais seguirá sob fiscalização da Justiça e do Ministério Público.

*Com informações do MPMS