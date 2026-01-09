Investimentos em rodovias concedidas de MS superam R$ 1,18 bilhão

Os investimentos executados nas rodovias concedidas de Mato Grosso do Sul já ultrapassam R$ 1,18 bilhão, segundo balanço da Agência Estadual de Regulação (AGEMS). Os recursos contemplam a MS-306, que está no sexto ano de concessão, e o sistema MS-112/BR-158/BR-436, que entra no terceiro ano, sob fiscalização técnica da agência reguladora.

Ao todo, mais de 630 quilômetros passaram por intervenções que incluem tecnologia, segurança viária e infraestrutura de apoio ao usuário.

De acordo com a AGEMS, os dois trechos deixaram de ser apenas corredores rodoviários para se tornarem vias monitoradas e estruturadas para o escoamento da produção, o deslocamento de pessoas e a integração logística do Estado.

O diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, avalia que os resultados refletem um modelo regulatório focado na entrega efetiva de serviços ao usuário.

“O balanço que temos nesse início de 2026 é o resultado real de um trabalho que mudou a cara de Mato Grosso do Sul. Quando falamos em mais de um bilhão de reais investidos pelas concessionárias, estamos falando de famílias que viajam com sinal de celular 4G garantido, de motoristas que contam com socorro pré-hospitalar e mecânico de ponta a ponta e de uma logística que não para”, destaca.

Investimentos e Segurança nas Rodovias de MS

Na MS-306, primeira rodovia concedida em Mato Grosso do Sul, com 219,5 quilômetros de extensão, já foram executados R$ 592,7 milhões, o equivalente a 33% do contrato total. O trecho é considerado referência em maturidade regulatória e consolidação de padrões de segurança e atendimento.

Já o sistema rodoviário MS-112/BR-158/BR-436, apesar de mais recente, soma R$ 591,1 milhões em investimentos em rodovias, correspondentes a 18% do contrato. Com 412,8 quilômetros, a concessão tem foco na modernização da infraestrutura, implantação de tecnologia de monitoramento, bases operacionais, postos de apoio e reorganização do tráfego em pontos estratégicos.

Os impactos operacionais também aparecem nos atendimentos aos usuários. Entre janeiro e novembro de 2025, foram registrados 3.505 atendimentos médicos e mecânicos na MS-306 e outros 6.550 no sistema MS-112/BR-158/BR-436. Na área ambiental, as ações incluem passagens de fauna e controle nas pistas, com 2.771 animais afugentados e sete apreendidos no último ano.

O Contorno de Chapadão do Sul, que desviou o tráfego pesado da área urbana, a implantação de 339 km de acostamentos e 16 km de faixas adicionais, além de correções de traçado em pontos críticos. As rodovias também passaram a contar com passagens de fauna sinalizadas, cobertura 4G/LTE ao longo da malha concedida e iniciativas sociais, como o Projeto Fazenda Corredor, que já repassou mais de R$ 200 mil a instituições assistenciais.

Na concessão da MS-306, primeira rodovia concedida no Estado, foram implantadas três Bases de Serviços Operacionais, três praças de pedágio, a sede da Way 306 com Centro de Controle Operacional, além de postos da AGEMS e da Polícia Militar Rodoviária. As intervenções incluem ainda 339,52 km de acostamentos, 12 dispositivos de acesso simples, quatro dispositivos de entroncamento, 16,175 km de faixas adicionais, 2,138 km de correções de traçado em curvas críticas, cinco alargamentos de pontes e a execução do Contorno de Chapadão do Sul.

Ações de Fiscalização e Novas Concessões

A diretora de Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos da AGEMS, Caroline Tomanquevez, afirma que a fiscalização vai além do acompanhamento de obras.

“Nossa fiscalização técnica não monitora apenas obras, monitora vidas. Seja no resgate de animais silvestres ou na garantia de que o asfalto tenha a espessura e qualidade correta, a AGEMS está presente. Percorremos 26 mil quilômetros no último ano para garantir que esses 1,1 bilhão de reais resultem em uma experiência de viagem superior para todos”, afirma Caroline.

No campo regulatório, a AGEMS também avançou com a criação de uma norma inédita no país para a Revisão Quinquenal dos contratos de concessão rodoviária. O procedimento permite reavaliar, de forma técnica, o equilíbrio contratual ao longo do tempo, considerando mudanças no tráfego, custos e tecnologias, com participação social por meio de audiências públicas.

Com a experiência acumulada nessas concessões, a Agência já projeta a aplicação dos mesmos padrões na Rota da Celulose, que reúne cerca de 870 quilômetros de rodovias. Nesta semana, equipes técnicas percorreram os trechos que terão contratos assinados pelo Governo do Estado, com o objetivo de aprimorar instrumentos de regulação, fiscalização e segurança para os futuros usuários.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul