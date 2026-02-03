Veículos de Comunicação
CONCURSO PÚBLICO

Último dia para pagamento da taxa de inscrição ao II Concurso da ALEMS

Gabriela Porto

As provas objetivas para todos os cargos estão previstas para o dia 29 de março de 2026. - Foto: Reprodução / Divulgação
As provas objetivas para todos os cargos estão previstas para o dia 29 de março de 2026. - Foto: Reprodução / Divulgação

Os candidatos que se inscreveram no II Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) têm até esta terça-feira (3) para efetuar o pagamento da taxa que confirma a participação no certame. Os valores são de R$ 140 para cargos de Nível Médio e R$ 180 para o Nível Superior. As inscrições se encerraram ontem (2) e o boleto bancário fica disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (FCC) em www.concursosfcc.com.br.

No site da FCC, responsável pela organização do concurso, você também encontra o edital completo. As provas objetivas serão realizadas no dia 29 de março de 2026, em Campo Grande (MS), sendo o período da manhã para os cargos de Técnico Legislativo (Ensino Médio) e a tarde para Analista Legislativo (Ensino Superior).

São 80 vagas imediatas, com jornada de trabalho fixada em 40 horas, sob o regime estatutário. O edital prevê cadastro reserva. A remuneração inicial para candidatos com diploma de graduação, concorrentes aos cargos de Analista, é de R$ 8.030,65 e aos Técnicos será de R$ 4.912,20.

Especialidades

Para Analista Legislativo são 45 vagas distribuídas para: Administrador, Área Administrativa (graduação em qualquer área de formação), Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Biblioteconomista, Cerimonialista, Contador, Controle Interno, Design Gráfico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicações, Engenheiro Mecânico, Jornalista, Jurídico (formação em Direito + OAB), Museólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Publicitário, Rádio e TV, Revisor/Redator (graduação em Letras) e Tecnologia da Informação (graduação em Análise de Sistemas, Engenharia de Software, Tecnologia e Informação, Engenharia de Dados ou Ciência de Dados). 

Para Técnico Legislativo são 35 cargos para: Área Administrativa, Audiovisual, Fotografia, Informática, Motorista, Operação de Áudio, Polícia Legislativa, Técnico de Refrigeração e Climatização e, ainda, para Tradução de Libras. Alguns cargos exigem formação profissionalizante além do diploma de Nível Médio.

Prova Prática

Aos cargos de Tradutor de Libras e Polícia Legislativa estão previstas provas práticas. No dia 23 de maio para tradutor com interpretação em Libras e no dia 24 de maio aos policiais com o Teste de Aptidão Física (TAF), que consistirá em exercícios de abdominal, flexão de braços e corrida de 12 minutos.

O resultado final está previsto para o dia 5 de agosto. Confira todos os detalhes na íntegra clicando aqui. Dúvidas e informações são diretamente no Fale Conosco da FCC por este link.

*Com informações da Assembleia Legislativa de MS

