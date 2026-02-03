Último dia para pagamento da taxa de inscrição ao II Concurso da ALEMS

Os candidatos que se inscreveram no II Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) têm até esta terça-feira (3) para efetuar o pagamento da taxa que confirma a participação no certame. Os valores são de R$ 140 para cargos de Nível Médio e R$ 180 para o Nível Superior. As inscrições se encerraram ontem (2) e o boleto bancário fica disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (FCC) em www.concursosfcc.com.br.

No site da FCC, responsável pela organização do concurso, você também encontra o edital completo. As provas objetivas serão realizadas no dia 29 de março de 2026, em Campo Grande (MS), sendo o período da manhã para os cargos de Técnico Legislativo (Ensino Médio) e a tarde para Analista Legislativo (Ensino Superior).

São 80 vagas imediatas, com jornada de trabalho fixada em 40 horas, sob o regime estatutário. O edital prevê cadastro reserva. A remuneração inicial para candidatos com diploma de graduação, concorrentes aos cargos de Analista, é de R$ 8.030,65 e aos Técnicos será de R$ 4.912,20.

Especialidades

Para Analista Legislativo são 45 vagas distribuídas para: Administrador, Área Administrativa (graduação em qualquer área de formação), Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Biblioteconomista, Cerimonialista, Contador, Controle Interno, Design Gráfico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicações, Engenheiro Mecânico, Jornalista, Jurídico (formação em Direito + OAB), Museólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Publicitário, Rádio e TV, Revisor/Redator (graduação em Letras) e Tecnologia da Informação (graduação em Análise de Sistemas, Engenharia de Software, Tecnologia e Informação, Engenharia de Dados ou Ciência de Dados).