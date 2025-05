Concurso no Festival América do Sul vai premiar produções de estudantes sobre o Forte Coimbra

O Forte Coimbra, uma das mais antigas construções militares do Brasil, será o centro das produções artísticas de estudantes da região do Pantanal durante o Festival América do Sul Pantanal (FAS), que acontece entre os dias 15 e 18 de maio em Corumbá, Ladário e nas cidades bolivianas da faixa de fronteira.

Em 2025, o monumento completa 250 anos de história — marco que inspira a edição deste ano do concurso “Soy Loco por ti América”, voltado a alunos de escolas públicas e privadas da região.

A proposta é estimular crianças e adolescentes a refletirem sobre o patrimônio histórico-cultural em que vivem, usando linguagem própria e criativa. Os trabalhos devem ser produzidos em sala de aula, com orientação dos professores, e podem ser apresentados em três formatos: desenho, crônica ou vídeo gravado com celular.

As escolas interessadas deverão selecionar internamente os trabalhos que irão representar a instituição — apenas um por categoria — e realizar a inscrição entre os dias 5 e 10 de maio. Cada escola poderá enviar até três produções: uma de cada categoria.

As faixas etárias foram divididas da seguinte forma:

Desenho: alunos do 4º ao 6º ano do ensino fundamental;

Crônica: estudantes do 7º ao 9º ano do fundamental;

Vídeo: jovens do ensino médio, do 1º ao 3º ano.

A participação inclui também escolas bolivianas da região de fronteira com Mato Grosso do Sul. A intenção, segundo os organizadores, é ampliar o diálogo cultural entre países vizinhos e valorizar, do ponto de vista dos estudantes, o significado histórico do Forte Coimbra — tanto por seu papel na defesa do território brasileiro como por seu valor simbólico no contexto regional.

O regulamento completo e a ficha de inscrição estarão disponíveis no site oficial do FAS. A premiação e a exibição dos trabalhos selecionados devem integrar a programação do festival, que chega à sua 18ª edição reunindo atrações culturais, debates e ações de integração entre Brasil e Bolívia.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS