Confira a agenda cultural para este fim de semana em Mato Grosso do Sul

A agenda cultural deste final de março está repleta de eventos imperdíveis em todo o estado de Mato Grosso do Sul. De arte e gastronomia a eventos geek e apresentações culturais, as cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas oferecem uma programação diversificada para todos os gostos.

Campo Grande: Arte e Música no Armazém Cultural

A Semana do Artesão segue até o dia 25 de março, no Armazém Cultural, reunindo arte indígena e regional, além de expositores da gastronomia típica. Os visitantes podem conhecer e adquirir peças de artesanato, que variam entre chaveiros, cocares, cerâmicas e móveis de madeira, além de provar delícias como goiabada, mel e geleias de frutas típicas do estado.

No dia 22 de março, a Banda Maracujah se apresenta a partir das 19h, trazendo reggae nacional com suas músicas autorais e homenagens a ícones como Bob Marley e Natiruts. Já o Campão Cultural, que acontecerá entre os dias 27 a 30 de março e 4 a 6 de abril, trará atividades voltadas para o universo geek. O Campão Geek, no dia 5 de abril, contará com shows, competições e o concurso de Cosplay, além de um desfile de moda autoral com marcas locais.

Dourados: Cultura Indígena e Arte Local

Em Dourados, a programação cultural é diversa No sábado, 22 de março, a Feira das Pulgas será realizada, trazendo opções de compras e trocas para os visitantes. No domingo, 23 de março, a cidade recebe o espetáculo de circo O Grande Salto de João Rocha, que será apresentado às 17h no Ceper do I Plano.

Além disso, no domingo, 23 de março, também será o lançamento do E-book “Raiz Transeunte” e a exibição da vídeo-série “Além da Mutação” sobre a produção de obra de arte na modalidade gravura, disponível no site oficial.

Três Lagoas: Feira e Eventos Gastronômicos

Em Três Lagoas, a programação de março traz a Feira da Lagoa Maior, marcada para o dia 30 de março, com apresentações culturais, artesanatos e gastronomia. O evento promete ser uma grande oportunidade para conhecer a cultura local e apreciar delícias típicas. Embora a etapa do MS Open de Beach Tennis em Três Lagoas esteja programada para o mês de abril, a etapa de Campo Grande acontecerá entre 21 a 23 de março. Além disso, o evento ChurrascaJE 2025, previsto para 26 de abril, trará atrações musicais e gastronômicas.