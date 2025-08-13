Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs nesta quarta-feira

Apenas duas UPAs oferecem atendimento pediátrico nos períodos da manhã e da tarde

Ana Lorena Franco

Foto: Arquivo RCN67
O público adulto tem atendimento em todas as unidades de saúde - Foto: Arquivo RCN67

Apenas três unidades de saúde da Capital terão pediatras de plantão pela manhã e tarde desta quarta-feira (13), sendo elas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cel. Antonino e Universitário e o Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

À noite, além das unidades com atendimento de manhã e tarde, haverá pediatras plantonistas na UPA Moreninha e UPA Leblon, totalizando cinco unidades de saúde com atendimento ao público infantojuvenil.

O público adulto tem atendimento médico em todos os períodos do dia, em qualquer unidade de saúde da Capital. Confira a escala médica divulgada pela Prefeitura de Campo Grande:

