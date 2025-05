Confira a escala médica deste sábado nas UPAs e CRSs de Campo Grande

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande operam neste sábado (24) com equipes reforçadas para garantir o atendimento à população nos três períodos: manhã, tarde e noite.

A UPA Coronel Antonino é uma das unidades com maior número de médicos escalados. No período matutino, são sete médicos para adultos e seis para o público infantil. À noite, o plantão será mantido com quatro médicos para adultos e seis pediatras.

Na UPA Leblon, o reforço é expressivo: nove médicos para adultos e cinco para crianças no turno da manhã. Durante a noite, o atendimento será feito por sete médicos para adultos e cinco para o público infantil.

Outras unidades também seguem com plantões estruturados. Na UPA Almeida, são seis médicos para adultos pela manhã e o mesmo número no período noturno.

A UPA Universitário terá seis médicos adultos à noite, além de seis pediatras. Já na UPA Moreninha, o plantão noturno será realizado por quatro médicos para adultos.

CRSs mantêm estrutura

Nos Centros Regionais de Saúde, o plantão noturno conta com número significativo de profissionais. No CRS Aero Rancho, são cinco médicos adultos escalados para o atendimento da noite, repetindo o mesmo quantitativo dos turnos matutino e vespertino.

O CRS Coophavila II terá seis médicos adultos durante a noite, garantindo a assistência aos moradores da região sul.

Já no CRS Nova Bahia, a manhã começa com seis médicos para atendimento adulto, mantendo o padrão de reforço.

No CRS Tiradentes, o atendimento noturno será feito por seis médicos adultos, reforçando a estrutura no período com maior demanda.

Atendimento garantido à população

Nos plantões noturnos, tradicionalmente de maior movimento, há ao menos quatro médicos escalados em cada unidade, com presença de pediatras em pontos estratégicos.

A orientação é que a população procure as UPAs e CRSs conforme a necessidade. Para casos de menor gravidade, o ideal é buscar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos dias úteis.

*Com informações da Prefeitura de CG