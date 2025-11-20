Confira a programação de Natal em Campo Grande

Programação de Natal inicia no dia 29 de novembro, em Campo Grande. A Prefeitura anunciou nesta quinta-feira (20), programação com shows nacionais, apresentações culturais, espetaculos diários e visitas temáticas.

A programação acontece na Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo.

ABERTURA OFICIAL

O início do Natal dos Sonhos acontece no dia 29 de novembro, às 18h, com a Abertura Oficial e a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central. Às 19h, Bento e Totó irão se apresentar na Rua Marechal Rondon. Às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal, marcando a estreia da temporada cultural.

A partir do dia 28 de novembro, a Praça do Rádio passa a receber o Circo Rhoney Espetacular, a atração circense segue até 25 de dezembro.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Confira as atrações musicais que irão se apresentar na capital: