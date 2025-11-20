Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

FIM DE ANO

Confira a programação de Natal em Campo Grande

Jiraya Uai e Di Ferrero são atrações confirmadas

Arthur Ayres

Programação conta com shows nacionais, apresentações culturais, espetaculos diários e visitas temáticas - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG
Programação conta com shows nacionais, apresentações culturais, espetaculos diários e visitas temáticas - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG

Programação de Natal inicia no dia 29 de novembro, em Campo Grande. A Prefeitura anunciou nesta quinta-feira (20), programação com shows nacionais, apresentações culturais, espetaculos diários e visitas temáticas.

A programação acontece na Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo.

ABERTURA OFICIAL

O início do Natal dos Sonhos acontece no dia 29 de novembro, às 18h, com a Abertura Oficial e a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central. Às 19h, Bento e Totó irão se apresentar na Rua Marechal Rondon. Às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal, marcando a estreia da temporada cultural.

A partir do dia 28 de novembro, a Praça do Rádio passa a receber o Circo Rhoney Espetacular, a atração circense segue até 25 de dezembro.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Confira as atrações musicais que irão se apresentar na capital:

  • Bento e Totó – 29/11 às 19h;
  • Ana Paula Valadão – 12/12 às 20h30;
  • Jiraya Uai – 19/12 às 20h30;
  • Di Ferrero – 26/12 às 20h30;
  • Show da Virada – 31/12, das 20h às 02h.

SORTEIO DE MORADIAS

A habitação social integra a programação do natal, a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha) realizará quatro sorteios de empreendimentos habitacionais:

  • 06/12 – Sorteio Apartamentos Jd. Antártica – 20h – Praça Ary Coelho
  • 13/12 – Sorteio Apartamentos Jorge Amado – 20h – Praça Ary Coelho
  • 20/12 – Sorteio Apartamentos Manoel de Barros – 20h – Praça Ary Coelho
  • 21/12 – Sorteio Apartamentos Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve, Rua 14 de Julho

CIRCUITO CULTURAL

De 29 de novembro a 25 de dezembro, ocorre a Parada Natalina diariamente às 18h40, percorrendo o circuito iluminado do Centro com carros alegóricos, artistas, personagens e diversas atrações. A Praça do Rádio recebe apresentações culturais gratuitas na mesma data, reforçando o caráter artístico e comunitário do evento.

Os personagens do Natal dos Sonhos farão visitas a diversos pontos da cidade:

  • Feira Central – 05/12 às 19h30;
  • Camelódromo – 06/12 às 10h;
  • Mercado Municipal – 07/12 às 9h30;
  • Morada dos Baís – 04/12 às 19h30.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

