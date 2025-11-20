Confira a programação de Natal em Campo Grande

Programação de Natal inicia no dia 29 de novembro, em Campo Grande. A Prefeitura anunciou nesta quinta-feira (20), programação com shows nacionais, apresentações culturais, espetaculos diários e visitas temáticas.
A programação acontece na Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo.
ABERTURA OFICIAL
O início do Natal dos Sonhos acontece no dia 29 de novembro, às 18h, com a Abertura Oficial e a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central. Às 19h, Bento e Totó irão se apresentar na Rua Marechal Rondon. Às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal, marcando a estreia da temporada cultural.
A partir do dia 28 de novembro, a Praça do Rádio passa a receber o Circo Rhoney Espetacular, a atração circense segue até 25 de dezembro.
ATRAÇÕES MUSICAIS
Confira as atrações musicais que irão se apresentar na capital:
- Bento e Totó – 29/11 às 19h;
- Ana Paula Valadão – 12/12 às 20h30;
- Jiraya Uai – 19/12 às 20h30;
- Di Ferrero – 26/12 às 20h30;
- Show da Virada – 31/12, das 20h às 02h.
SORTEIO DE MORADIAS
A habitação social integra a programação do natal, a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha) realizará quatro sorteios de empreendimentos habitacionais:
- 06/12 – Sorteio Apartamentos Jd. Antártica – 20h – Praça Ary Coelho
- 13/12 – Sorteio Apartamentos Jorge Amado – 20h – Praça Ary Coelho
- 20/12 – Sorteio Apartamentos Manoel de Barros – 20h – Praça Ary Coelho
- 21/12 – Sorteio Apartamentos Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve, Rua 14 de Julho
CIRCUITO CULTURAL
De 29 de novembro a 25 de dezembro, ocorre a Parada Natalina diariamente às 18h40, percorrendo o circuito iluminado do Centro com carros alegóricos, artistas, personagens e diversas atrações. A Praça do Rádio recebe apresentações culturais gratuitas na mesma data, reforçando o caráter artístico e comunitário do evento.
Os personagens do Natal dos Sonhos farão visitas a diversos pontos da cidade:
- Feira Central – 05/12 às 19h30;
- Camelódromo – 06/12 às 10h;
- Mercado Municipal – 07/12 às 9h30;
- Morada dos Baís – 04/12 às 19h30.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande