Confira como será o atendimento médico de urgência nas unidades de saúde neste sábado

As unidades de saúde de Campo Grande contam com reforço na escala médica de urgência e emergência neste sábado (26). De acordo com a programação divulgada, médicos para atendimento adulto e infantil estarão disponíveis em diferentes turnos, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos Centros Regionais de Saúde (CRS) da Capital.

Entre as unidades, a UPA Leblon se destaca com o maior número de médicos escalados no período da manhã: nove para atendimento adulto e cinco para atendimento infantil. Já a UPA Coronel Antonino terá sete médicos para adultos e seis para crianças no período matutino.

No período vespertino, a maior concentração de profissionais também se mantém na UPA Leblon, com sete médicos para adultos e cinco para o atendimento infantil. À noite, a unidade contará com cinco médicos adultos e sete pediatras.

Outras unidades, como a UPA Universitário e UPA Santa Mônica, terão equipes compostas por cinco a seis profissionais ao longo dos turnos, enquanto nos CRS, o número de médicos é reduzido, com predominância de atendimento apenas adulto.

No CRS Coophavilla II e CRS Nova Bahia, por exemplo, a escala prevê funcionamento no período noturno com quatro a seis médicos disponíveis. Já o CRS Aero Rancho terá cinco médicos durante a manhã, mas sem atendimento infantil em todos os períodos.

Confira o panorama geral: