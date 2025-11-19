Confira interdições de trânsito para o feriado e fim de semana em Campo Grande

Durante quinta-feira (20) e domingo (23), haverá interdições temporárias em vias de Campo Grande, devido à realização de eventos religiosos, culturais, esportivos, atividades comerciais e serviços de manutenção urbana.

As intervenções ocorrerão em diferentes regiões da cidade e em horários específicos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e programem seus deslocamentos, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito durante o período das interdições.