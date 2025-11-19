Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

TRÂNSITO

Confira interdições de trânsito para o feriado e fim de semana em Campo Grande

Vias serão interditadas para eventos religiosos, culturais, esportivos, atividades comerciais e serviços de manutenção urbana

Arthur Ayres

Intervenções ocorrerão em diferentes regiões da cidade - Foto: Divulgação/ Agetran
Intervenções ocorrerão em diferentes regiões da cidade - Foto: Divulgação/ Agetran

Durante quinta-feira (20) e domingo (23), haverá interdições temporárias em vias de Campo Grande, devido à realização de eventos religiosos, culturais, esportivos, atividades comerciais e serviços de manutenção urbana.

As intervenções ocorrerão em diferentes regiões da cidade e em horários específicos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e programem seus deslocamentos, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito durante o período das interdições.

Cronograma de Interdições:

  • Rua Marechal Rondon, 1380 – somente faixa de estacionamento – Quinta-feira (20) a Sábado (22) – 16h30 às 20h – Evento no Comércio
  • Rua Brigadeiro Machado entre as ruas José Paes de Farias e Dona Otília Barcelos – Sexta-feira (21) – 18h às 23h59 – Evento Religioso
  • Rua Brigadeiro Machado entre as ruas José Paes de Farias e Dona Otília Barcelos – Sábado (22) – 8h às 18h – Evento Religioso
  • Rua João Guimarães Rosa entre as ruas Antônio de Moraes Ribeiro e Tenente Lira – Sábado (22) – 8h às 18h – Evento Esportivo
  • Rua Vasconcelos Fernandes, 101, entre Barão do Rio Branco e Av. Afonso Pena – Sábado (22) – 8h às 18h – Evento Religioso
  • Av. Mato Grosso – 1º retorno após Av. Antônio Theodorowich e contra fluxo da via – Domingo (23) – 7h às 12h – Remoção de Árvore
  • Rua Brigadeiro Machado entre as ruas José Paes de Farias e Dona Otília Barcelos – Domingo (23) – 8h às 12h – Evento Religioso
  • Avenida das Mansões entre Guilherme de Andrade e Cristóvão Álvares – Domingo (23) – 12h às 23h – Evento Cultural
  • Rua dos Arquitetos entre Vital Brasil e Campos Sales – Domingo (23) – 13h às 17h – Evento Religioso
  • Rua Nero de Lerina entre Dr. Zerbine e Av. Afonso Pena – Domingo (23) – 16h às 22h – Evento Religioso
  • Rua Evelina Selingard entre Lúcia dos Santos e Mitysuyo Aratani – Domingo (23) – 18h às 22h – Evento Comunitário
  • Rua Lydia Bais, 29, entre 15 de Novembro e 7 de Setembro – Domingo (23) – 18h às 21h – Evento Religioso

*Com informações da Agetran

