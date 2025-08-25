Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SERVIÇO

Confira o que abre e fecha no aniversário de Campo Grande

Sesau, SES e outros órgãos divulgam funcionamento durante a comemoração dos 126 anos da Capital

Ana Lorena Franco

A Capital celebra seus 126 anos nesta terça-feira (26) - Foto: Arquivo/RCN67
A Capital celebra seus 126 anos nesta terça-feira (26) - Foto: Arquivo/RCN67

Com o feriado municipal alusivo aos 126 anos de Campo Grande na terça-feira (26), alguns serviços de saúde e lazer terão alterações. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Hemosul e o Bioparque Pantanal divulgaram os horários de funcionamento para orientar a população.

Saúde municipal

Funcionam no feriado (26):

  • Centro Ortopédico Municipal (Cenort) — urgência em ortopedia das 6h às 00h
  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
  • Centros Regionais de Saúde (CRSs)
  • Pronto Atendimento Infantil (PAI)
  • Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
  • CCZ (das 6h às 22h)
  • SAMU 192
  • Laboratório Central Municipal (Labcem) — apenas análises internas
  • Atendimentos odontológicos de urgência nas UPAs e CRSs

Fechados no feriado (26):

  • Centro Especializado Municipal (CEM)
  • Farmácia da Sesau
  • 74 Unidades de Saúde da Família (USFs)
  • Serviços especializados
  • Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD)

Casa da Saúde estadual

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz também não terá atendimento na terça-feira (26) e retoma as atividades na quarta (27), das 7h às 16h, com distribuição de senhas até 15h30. A unidade, localizada na rua Dom Aquino, fornece medicamentos do SUS e orienta a população a antecipar a retirada até esta segunda-feira (25).

Hemosul

As unidades do Hemosul em Campo Grande estarão fechadas durante o feriado, mas o funcionamento retorna normalmente na quarta-feira. Nos demais municípios de Mato Grosso do Sul, os horários podem ser conferidos no site do órgão.

Bioparque Pantanal

Na segunda-feira (25), o aquário ficará fechado para manutenção. e, no aniversário da Capital, o Bioparque Pantanal abre em horário especial, das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30. As visitas devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos