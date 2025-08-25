Confira o que abre e fecha no aniversário de Campo Grande

Com o feriado municipal alusivo aos 126 anos de Campo Grande na terça-feira (26), alguns serviços de saúde e lazer terão alterações. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Hemosul e o Bioparque Pantanal divulgaram os horários de funcionamento para orientar a população.
Saúde municipal
Funcionam no feriado (26):
- Centro Ortopédico Municipal (Cenort) — urgência em ortopedia das 6h às 00h
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
- Centros Regionais de Saúde (CRSs)
- Pronto Atendimento Infantil (PAI)
- Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
- CCZ (das 6h às 22h)
- SAMU 192
- Laboratório Central Municipal (Labcem) — apenas análises internas
- Atendimentos odontológicos de urgência nas UPAs e CRSs
Fechados no feriado (26):
- Centro Especializado Municipal (CEM)
- Farmácia da Sesau
- 74 Unidades de Saúde da Família (USFs)
- Serviços especializados
- Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD)
Casa da Saúde estadual
A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz também não terá atendimento na terça-feira (26) e retoma as atividades na quarta (27), das 7h às 16h, com distribuição de senhas até 15h30. A unidade, localizada na rua Dom Aquino, fornece medicamentos do SUS e orienta a população a antecipar a retirada até esta segunda-feira (25).
Hemosul
As unidades do Hemosul em Campo Grande estarão fechadas durante o feriado, mas o funcionamento retorna normalmente na quarta-feira. Nos demais municípios de Mato Grosso do Sul, os horários podem ser conferidos no site do órgão.
Bioparque Pantanal
Na segunda-feira (25), o aquário ficará fechado para manutenção. e, no aniversário da Capital, o Bioparque Pantanal abre em horário especial, das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30. As visitas devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial.