Confira o que abre e fecha no aniversário de Campo Grande

Com o feriado municipal alusivo aos 126 anos de Campo Grande na terça-feira (26), alguns serviços de saúde e lazer terão alterações. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Hemosul e o Bioparque Pantanal divulgaram os horários de funcionamento para orientar a população.

Saúde municipal

Funcionam no feriado (26):

Centro Ortopédico Municipal ( Cenort ) — urgência em ortopedia das 6h às 00h

Unidades de Pronto Atendimento ( UPAs )

) Centros Regionais de Saúde ( CRSs )

) Pronto Atendimento Infantil ( PAI )

) Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS )

) CCZ (das 6h às 22h)

(das 6h às 22h) SAMU 192

192 Laboratório Central Municipal ( Labcem ) — apenas análises internas

) — apenas análises internas Atendimentos odontológicos de urgência nas UPAs e CRSs

Fechados no feriado (26):

Centro Especializado Municipal ( CEM )

) Farmácia da Sesau

74 Unidades de Saúde da Família ( USFs )

) Serviços especializados

Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD)

Casa da Saúde estadual

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz também não terá atendimento na terça-feira (26) e retoma as atividades na quarta (27), das 7h às 16h, com distribuição de senhas até 15h30. A unidade, localizada na rua Dom Aquino, fornece medicamentos do SUS e orienta a população a antecipar a retirada até esta segunda-feira (25).

Hemosul

As unidades do Hemosul em Campo Grande estarão fechadas durante o feriado, mas o funcionamento retorna normalmente na quarta-feira. Nos demais municípios de Mato Grosso do Sul, os horários podem ser conferidos no site do órgão.

Bioparque Pantanal

Na segunda-feira (25), o aquário ficará fechado para manutenção. e, no aniversário da Capital, o Bioparque Pantanal abre em horário especial, das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30. As visitas devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial.