Conflito no Oriente Médio adia licitação da UFN3, diz ministra

Durante evento no Aeroporto Internacional de Campo Grande, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, voltou a comentar sobre a retomada da UFN3, Unidade de Fertilizantes Nitrogenados localizada em Três Lagoas.

Segundo ela, a licitação para conclusão da obra foi adiada para o fim de agosto devido à instabilidade geopolítica global, que afeta diretamente os preços do petróleo e do gás — insumos-chave para o funcionamento da planta.

“Eles pediram um prazo maior diante da instabilidade mundial, seja o fator Trump, em função dessas tarifas, seja agora em relação a essa lamentável guerra entre Israel e Irã, que impacta no preço do petróleo”, explicou a ministra.

Ainda de acordo com Simone, a assinatura do contrato pode ocorrer entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, o que permitiria que as obras sejam retomadas até março do próximo ano. A ministra, porém, fez um alerta cauteloso: