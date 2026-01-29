Confronto termina com dois mortos na Capital

Dois homens morreram após um confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite de quarta-feira (28), durante uma ação que apurava uma série de furtos e arrombamentos de residências em Campo Grande. A ocorrência foi registrada após denúncias simultâneas de invasões a casas em diferentes bairros da Capital.

Segundo o subcomandante do Batalhão de Choque, major Cleyton da Silva Santos, as equipes realizavam patrulhamento quando começaram a chegar chamados sobre furtos em andamento. “Chegaram várias ocorrências simultâneas, relatando arrombamentos de residências. Pouco depois, recebemos imagens que mostravam os indivíduos invadindo imóveis e fugindo em um Ford Ka branco”, afirmou.

As imagens indicavam que pelo menos três suspeitos entravam nas casas, enquanto um quarto permanecia no veículo. A partir dessas informações, as equipes iniciaram buscas e localizaram o carro. Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu.

Durante a perseguição, o veículo parou bruscamente e dois homens desceram, correndo para uma área de mata. “Quando os policiais desembarcaram para a abordagem, os indivíduos levantaram armas de fogo e apontaram contra a equipe. Diante da injusta agressão, foi necessário efetuar os disparos”, disse o major.

Os dois suspeitos foram baleados, desarmados e socorridos até a UPA Coronel Antonino, mas não resistiram. Eles tinham 27 e 30 anos e possuíam extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e violência doméstica.

De acordo com a polícia, um dos mortos estava foragido da Justiça desde o fim de novembro e havia rompido a tornozeleira eletrônica. “Ele já era identificado em vários delitos na cidade, inclusive no furto de uma caminhonete Hilux no estacionamento do Shopping Campo Grande, onde utilizou bloqueador de sinal para impedir o travamento do veículo”, afirmou Cleyton.

A PM acredita que o grupo seja responsável por diversas invasões registradas nos últimos dias, o que teria contribuído para o aumento dos arrombamentos na capital. “Eles cometeram muitos delitos em um curto período, em vários bairros da cidade”, disse o subcomandante.

Outros dois suspeitos, que teriam participado das ações criminosas e conseguiram fugir, continuam sendo procurados. Segundo o major, o setor de inteligência da corporação segue trabalhando para identificar o veículo e localizar os envolvidos.

Confira: