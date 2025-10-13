Congresso de Nutrição de MS vai debater mudanças globais e desafios da alimentação

Com foco nos impactos das mudanças globais sobre a alimentação e a saúde pública, profissionais e estudantes de todo o Estado se reúnem entre os dias 29 e 31 de outubro, em Campo Grande, para o II Congresso de Nutrição de Mato Grosso do Sul (CONUT-MS).

O encontro será realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e promete discutir os principais desafios da nutrição contemporânea, da segurança alimentar às novas tecnologias aplicadas à área da saúde.

Organizado pela Associação Sul-Mato-Grossense de Nutrição (ASMAN), o congresso traz o tema “Nutrição em transformação: das mudanças globais às práticas profissionais”.

A programação inclui palestras, mesas-redondas e minicursos sobre sindemia global, uso da inteligência artificial na nutrição, lipedema e novas terapias farmacológicas contra a obesidade, além de debates sobre políticas públicas e o papel do nutricionista na prevenção de doenças.

O evento é aberto a nutricionistas, estudantes e profissionais da saúde, e as inscrições estão disponíveis no site do evento.

Os minicursos, que ocorrem no dia 29, exigem inscrição separada das atividades principais, que acontecem nos dias 30 e 31.

Na edição anterior, realizada em 2023, o congresso reuniu cerca de 300 participantes de diversas regiões. Neste ano, o evento busca ampliar a troca de experiências e consolidar Mato Grosso do Sul como um polo de debate sobre alimentação saudável, ciência e políticas públicas voltadas à qualidade de vida.

*Com informações da Secretaria Estadual de Saúde