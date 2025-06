Congresso Internacional de Direitos Humanos discute meio ambiente e justiça social em CG

Pesquisadores, estudantes e profissionais ligados à pauta dos direitos fundamentais já podem se inscrever para o XXII Congresso Internacional de Direitos Humanos, que será realizado entre os dias 19 e 22 de agosto, em Campo Grande.

O encontro será sediado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e terá formato híbrido, com acesso presencial e online.

Nesta edição, o tema central será “Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável, Transições Energéticas e Ação Climática”. A proposta é alinhar as discussões sobre justiça social com os desafios ambientais da atualidade.

Considerado o maior evento sobre o tema em Mato Grosso do Sul, o congresso reunirá especialistas do Brasil e do exterior.

Inscrições variam conforme o perfil

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Even3. Os valores são diferenciados por categoria: R$ 40 para graduandos e graduados, R$ 50 para alunos de pós-graduação e R$ 60 para professores e demais interessados. A programação seguirá o fuso horário local de Mato Grosso do Sul.

Prazo para submissão de trabalhos vai até 25 de julho

Quem deseja apresentar trabalhos científicos pode optar por duas modalidades: resumo simples, com até 500 palavras, voltado a alunos de graduação e especialização; ou resumo expandido, de cinco a seis páginas, direcionado a participantes com mestrado ou doutorado.

Em ambos os casos, os trabalhos precisam ser inéditos e a inscrição no evento é obrigatória.

Para os resumos simples, será necessário enviar também um vídeo de apresentação. A submissão pode ser feita até o dia 25 de julho, dentro da própria plataforma do evento.

Temas ligados à Agenda 2030

A programação será dividida por grupos temáticos, abordando questões como igualdade de gênero, políticas públicas, inclusão, fronteiras e migração, criminologia, sustentabilidade e os direitos de povos tradicionais e originários.

Todos os eixos dialogam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A organização do congresso é feita em parceria pela UFMS, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul José do Nascimento (IDHMS.JN), com apoio de instituições acadêmicas e entidades sociais.

Mais informações sobre a programação e o processo de inscrição estão disponíveis no site oficial do evento.

*Com informações do TJMS