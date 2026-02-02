Congresso retoma trabalhos com votações e agenda encurtada em 2026

Deputados federais e senadores retomam nesta segunda-feira (2) os trabalhos no Congresso Nacional, após o recesso parlamentar. A abertura do ano legislativo ocorre com sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados e marca o início do último ano da atual legislatura.

A solenidade está prevista para as 15h e será conduzida pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP). Durante a sessão, será lida a mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com as prioridades do governo federal para 2026.

O texto costuma ser encaminhado por representante do Executivo e reúne os principais projetos considerados estratégicos para o ano. Também está prevista a leitura de manifestação do Supremo Tribunal Federal (STF). Em seguida, discursam os presidentes das duas Casas.

Na Câmara, a primeira sessão deliberativa está marcada para as 18h. Entre os itens da pauta estão duas medidas provisórias. Uma delas cria o programa Gás do Povo, voltado à ampliação do acesso ao gás de cozinha. A outra autoriza crédito extraordinário para ações no setor agropecuário.

A proposta do Gás do Povo prevê atender milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Já o crédito será destinado a medidas de prevenção e combate a emergências sanitárias no campo. Ambas dependem de votação para seguir em vigor.

A retomada das atividades ocorre em um contexto de calendário mais curto. Em 2026, o cronograma do Legislativo será impactado pelas eleições de outubro, feriados nacionais e eventos que reduzem o número de semanas efetivas de trabalho.

Com isso, a tendência é de concentração das principais votações no primeiro semestre. Lideranças partidárias já se articulam para tentar avançar em projetos considerados prioritários antes do período eleitoral. A disputa por espaço na pauta deve se intensificar nos próximos meses.

Entre os temas defendidos pelo governo está a discussão sobre mudanças nas relações de trabalho, incluindo propostas que tratam da escala semanal. Também fazem parte da agenda matérias ligadas à área social e a programas de transferência de renda.

Na oposição, a estratégia envolve dar visibilidade a pautas relacionadas à segurança pública e ao funcionamento de órgãos federais. Parlamentares também avaliam o uso de comissões parlamentares de inquérito para aprofundar investigações em andamento.

Entre os assuntos em discussão estão desdobramentos envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e apurações sobre operações financeiras, incluindo o Banco Master. A instalação de novas comissões ainda depende de apoio político.

No Senado, além da análise de projetos e vetos presidenciais, há expectativa de debates sobre indicações para cargos estratégicos. A relação entre governo e oposição deve influenciar o ritmo das votações ao longo do ano.

A abertura da sessão legislativa também mantém tradições institucionais, como cerimônia militar, execução do Hino Nacional e presença de unidades históricas na rampa do Congresso. O ritual marca simbolicamente o início dos trabalhos.