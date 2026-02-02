Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍTICA

Congresso retoma trabalhos com votações e agenda encurtada em 2026

Deputados e senadores reabrem o ano legislativo com análise de medidas provisórias, leitura da mensagem presidencial e expectativa de concentração das principais decisões no primeiro semestre

Fernando de Carvalho

Deputados e senadores reabrem o ano legislativo com análise de medidas provisórias - Foto: Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Deputados e senadores reabrem o ano legislativo com análise de medidas provisórias - Foto: Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Deputados federais e senadores retomam nesta segunda-feira (2) os trabalhos no Congresso Nacional, após o recesso parlamentar. A abertura do ano legislativo ocorre com sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados e marca o início do último ano da atual legislatura.

A solenidade está prevista para as 15h e será conduzida pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP). Durante a sessão, será lida a mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com as prioridades do governo federal para 2026.

O texto costuma ser encaminhado por representante do Executivo e reúne os principais projetos considerados estratégicos para o ano. Também está prevista a leitura de manifestação do Supremo Tribunal Federal (STF). Em seguida, discursam os presidentes das duas Casas.

Na Câmara, a primeira sessão deliberativa está marcada para as 18h. Entre os itens da pauta estão duas medidas provisórias. Uma delas cria o programa Gás do Povo, voltado à ampliação do acesso ao gás de cozinha. A outra autoriza crédito extraordinário para ações no setor agropecuário.

A proposta do Gás do Povo prevê atender milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Já o crédito será destinado a medidas de prevenção e combate a emergências sanitárias no campo. Ambas dependem de votação para seguir em vigor.

A retomada das atividades ocorre em um contexto de calendário mais curto. Em 2026, o cronograma do Legislativo será impactado pelas eleições de outubro, feriados nacionais e eventos que reduzem o número de semanas efetivas de trabalho.

Com isso, a tendência é de concentração das principais votações no primeiro semestre. Lideranças partidárias já se articulam para tentar avançar em projetos considerados prioritários antes do período eleitoral. A disputa por espaço na pauta deve se intensificar nos próximos meses.

Entre os temas defendidos pelo governo está a discussão sobre mudanças nas relações de trabalho, incluindo propostas que tratam da escala semanal. Também fazem parte da agenda matérias ligadas à área social e a programas de transferência de renda.

Na oposição, a estratégia envolve dar visibilidade a pautas relacionadas à segurança pública e ao funcionamento de órgãos federais. Parlamentares também avaliam o uso de comissões parlamentares de inquérito para aprofundar investigações em andamento.

Entre os assuntos em discussão estão desdobramentos envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e apurações sobre operações financeiras, incluindo o Banco Master. A instalação de novas comissões ainda depende de apoio político.

No Senado, além da análise de projetos e vetos presidenciais, há expectativa de debates sobre indicações para cargos estratégicos. A relação entre governo e oposição deve influenciar o ritmo das votações ao longo do ano.

A abertura da sessão legislativa também mantém tradições institucionais, como cerimônia militar, execução do Hino Nacional e presença de unidades históricas na rampa do Congresso. O ritual marca simbolicamente o início dos trabalhos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos