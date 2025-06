Conselho dos Direitos da Mulher ganha nova representante da Segurança Pública e mira redução do feminicídio em MS

Com um dos maiores índices de feminicídio do país, com 16 casos até junho de 2025, o Mato Grosso do Sul enfrenta o desafio de transformar políticas públicas em ações efetivas de proteção às mulheres. Nesse contexto, Ariene Murad, Assessora do Núcleo Institucional da Cidadania da Polícia Civil, tomou posse como titular no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM/MS). Ela representa a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A nomeação ocorre em um momento crítico. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado figura entre os líderes em casos proporcionais de feminicídio no Brasil. Essa realidade pressiona o poder público a buscar respostas mais articuladas e rápidas.

Desafios e Estratégias do CEDM/MS

O CEDM/MS é composto por 22 mulheres, divididas entre representantes do governo e da sociedade civil. Ele tem como função debater, propor e fiscalizar ações que garantam os direitos das mulheres sul-mato-grossenses. No entanto, para além da estrutura formal, os desafios que o conselho tem pela frente exigem mais que boas intenções. Eles pedem planejamento, orçamento e atuação integrada entre órgãos.

Durante a reunião de posse, além da formalização dos novos nomes, foram discutidas pautas como a criação de conselhos municipais e a ampliação da rede de atendimento às vítimas. Também foi abordada a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Dourados, considerada estratégica para interiorizar a assistência. Outro ponto levantado foi a análise dos dados da Casa Abrigo. Esta análise servirá de base para definir prioridades.

A nova composição também deve acompanhar os preparativos para a V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Esse espaço pode trazer visibilidade às demandas específicas do Mato Grosso do Sul.

Prioridades e Ações Imediatas

Ao assumir a função, Ariene Murad chega com a responsabilidade de representar a área da segurança pública num colegiado que tem pressa. A realidade imposta pelas estatísticas mostra que o tempo de discutir soluções futuras passou. O foco agora é garantir proteção imediata e mecanismos reais de enfrentamento à violência.