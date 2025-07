Conselho Federal de Medicina proíbe anestesia para realização de tatuagens

Passa a valer em todo o país a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que proíbe médicos de realizarem sedação, anestesia geral ou bloqueios anestésicos para procedimentos de tatuagem, independentemente da extensão ou da área do corpo.

Exceção para casos reparadores

A norma, aprovada no dia 10 de julho, prevê exceção apenas quando a tatuagem tiver finalidade reparadora com indicação médica, como em procedimentos de reconstrução aceitos pela literatura médica.

Resolução já está em vigor

A decisão foi aprovada na 22ª Sessão Plenária Extraordinária do CFM e entrou em vigor hoje, com a publicação no Diário Oficial da União.