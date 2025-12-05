Consórcio Guaicurus alerta para risco de paralisação por falta de repasses do poder público

O Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte coletivo em Campo Grande, informou nesta sexta-feira (5) que enfrenta uma crise financeira decorrente da falta de repasses por parte do poder público. Segundo a entidade, estão em atraso valores referentes ao vale-transporte, subsídios e demais componentes tarifários, o que compromete a continuidade dos serviços na Capital.

De acordo com o consórcio, a ausência de regularização imediata dos pagamentos impede o cumprimento de despesas essenciais para manter o sistema em funcionamento. A operação já estaria no limite da capacidade financeira.

Entre os compromissos ameaçados pelo atraso estão a folha salarial e o 13º salário dos colaboradores, além de custos básicos como combustível, manutenção da frota e encargos operacionais. A entidade afirma que, sem fluxo de caixa, não será possível garantir o funcionamento pleno do transporte público.

O consórcio alerta ainda que o inadimplemento pode levar à interrupção dos serviços, afetando de forma significativa a mobilidade urbana e milhares de usuários do transporte coletivo de Campo Grande.

A redação do RCN 67 está em contato com a Prefeitura de Campo Grande e aguarda retorno para atualização das informações.