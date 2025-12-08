Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Consórcio Sul-Fronteira recebe certificado do PACPOA-MS e pode ampliar comercialização

Certificação amplia mercado para pequenas agroindústrias dos sete municípios participantes

Arthur Ayres

Secretário Jaime Verruck entrega certificação do PACPOA-MS ao Consórcio Sul-Fronteira, ampliando a comercialização regional - Foto: Divulgação/Semadesc
Secretário Jaime Verruck entrega certificação do PACPOA-MS ao Consórcio Sul-Fronteira, ampliando a comercialização regional - Foto: Divulgação/Semadesc

O Consórcio Sul-Fronteira recebeu nesta segunda-feira (8) o certificado do Programa de Apoio à Comercialização de Produtos de Origem Animal de Mato Grosso do Sul (PACPOA-MS), permitindo que pequenas agroindústrias dos sete municípios atendidos possam vender produtos de origem animal em todo o Mato Grosso do Sul. A certificação, concedida pela Semadesc, amplia o alcance comercial de produtores que antes só podiam vender dentro de seus próprios municípios.

O Consórcio Sul-Fronteira, que reúne Amambai, Dourados, Douradina, Laguna Caarapã, Ponta Porã, Antônio João e Aral Moreira, agora integra o PACPOA-MS. Com isso, agroindústrias cadastradas no programa passam a ter autorização para comercializar produtos em qualquer cidade do Estado.

A entrega do certificado foi realizada pelo secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, e pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, ao secretário-executivo do consórcio, Wallyson Colombo. Também participaram o coordenador de Pecuária, Marivaldo Miranda, e o gestor do programa, Rubens Rondon.

Segundo Verruck, o PACPOA-MS representa uma mudança significativa no sistema estadual de comercialização.


“O programa permite que os consórcios intermunicipais comercializem produtos com registro do Sistema de Inspeção Municipal em todo o Estado. Isso amplia o mercado e fortalece os pequenos negócios, que são os principais beneficiados”, destacou.

O secretário lembrou que outros consórcios já aderiram ao programa, como COINTA, CODEVALE e CENTRAL MS. A adesão permite que agroindústrias com selo de inspeção municipal (SIM) ou consorcial e cadastro no e-SISBI tenham autorização para comercializar em todo o Mato Grosso do Sul, superando o limite de venda restrito ao município de origem.

“O Estado está criando as condições para que os pequenos empreendedores tenham competitividade e prosperidade. O PACPOA-MS é mais do que um programa: é um símbolo de transformação da economia local e da valorização do que é produzido no Estado”, disse Verruck.

O secretário-executivo do Consórcio, Wallyson Colombo, reforçou a importância do suporte do governo.

“Essa medida é fundamental para os pequenos produtores, que precisam ser atendidos lá na ponta. Vamos orientar para que busquem a legalização e para que as empresas avancem na qualidade”, afirmou.

PACPOA

Criado pela Semadesc em parceria com a Iagro, Agraer e o Ministério da Agricultura e Pecuária, o programa tem coordenação técnica da Iagro, responsável por avaliar a conformidade dos serviços de inspeção. Após aprovação, a Semadesc entrega o Certificado de Adesão ao PACPOA-MS.

Segundo o secretário-executivo Rogério Beretta, a adesão coletiva facilita a comercialização.
“Antes, cada empresa precisava se cadastrar individualmente. Agora, com a autorização global, todas as vinculadas ao serviço de inspeção do consórcio podem vender em todo o Estado. Empresas já estão demonstrando interesse e iniciando operações”, explicou.

Para participar, o município ou consórcio deve estar cadastrado no sistema e-SISBI/Mapa e ter legislação de inspeção harmonizada com as normas do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

*Com informações da Semadesc

