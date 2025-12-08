Consórcio Sul-Fronteira recebe certificado do PACPOA-MS e pode ampliar comercialização

O Consórcio Sul-Fronteira recebeu nesta segunda-feira (8) o certificado do Programa de Apoio à Comercialização de Produtos de Origem Animal de Mato Grosso do Sul (PACPOA-MS), permitindo que pequenas agroindústrias dos sete municípios atendidos possam vender produtos de origem animal em todo o Mato Grosso do Sul. A certificação, concedida pela Semadesc, amplia o alcance comercial de produtores que antes só podiam vender dentro de seus próprios municípios.

O Consórcio Sul-Fronteira, que reúne Amambai, Dourados, Douradina, Laguna Caarapã, Ponta Porã, Antônio João e Aral Moreira, agora integra o PACPOA-MS. Com isso, agroindústrias cadastradas no programa passam a ter autorização para comercializar produtos em qualquer cidade do Estado.

A entrega do certificado foi realizada pelo secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, e pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, ao secretário-executivo do consórcio, Wallyson Colombo. Também participaram o coordenador de Pecuária, Marivaldo Miranda, e o gestor do programa, Rubens Rondon.

Segundo Verruck, o PACPOA-MS representa uma mudança significativa no sistema estadual de comercialização.



“O programa permite que os consórcios intermunicipais comercializem produtos com registro do Sistema de Inspeção Municipal em todo o Estado. Isso amplia o mercado e fortalece os pequenos negócios, que são os principais beneficiados”, destacou.

O secretário lembrou que outros consórcios já aderiram ao programa, como COINTA, CODEVALE e CENTRAL MS. A adesão permite que agroindústrias com selo de inspeção municipal (SIM) ou consorcial e cadastro no e-SISBI tenham autorização para comercializar em todo o Mato Grosso do Sul, superando o limite de venda restrito ao município de origem.