Construção civil impulsiona economia e segue em expansão na capital

Durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta sexta-feira (18), o CEO do Grupo Evo, Sebastião Longuinho, afirmou que Campo Grande vive um momento promissor no setor imobiliário e destacou os novos empreendimentos da Jooy Incorporadora, braço do grupo na construção civil.

Segundo ele, a capital sul-mato-grossense tem registrado uma demanda crescente por moradia e o cenário de investimentos no Estado reforça as perspectivas positivas.

“A cidade tem um plano diretor de vanguarda, e a gente entende que precisa olhar para o futuro quando escolhe onde construir. Nosso foco é entregar produtos de qualidade, com localização estratégica e que se mantenham atuais ao longo do tempo”, afirmou Longuinho.

Sebastião Longuinho nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Atualmente, a incorporadora contabiliza 17 empreendimentos entregues e 10 em execução. Dois novos projetos estão em fase de lançamento: um edifício vertical no bairro Autonomista e o “Jooy Casas”, voltado ao modelo de moradia horizontal, com proposta de praticidade e acessibilidade.

De acordo com o CEO, a empresa tem uma abordagem cuidadosa desde a concepção dos produtos até a experiência de compra. “Nosso diferencial está no planejamento. Desde o endereço escolhido, passando pela execução da obra, até o atendimento no pós-venda. A gente trabalha com um time de especialistas para garantir essa entrega”, disse.

Além da atuação no mercado residencial, Longuinho destacou a importância da construção civil como agente econômico na cidade. Segundo ele, os empreendimentos geram empregos diretos e indiretos, movimentam fornecedores e estimulam o consumo local.

“O nosso setor tem um ciclo longo. Por isso, temos uma governança madura, um conselho profissionalizado e visão de longo prazo, o que dá segurança tanto para quem compra para morar quanto para quem investe”, explicou.

O executivo reforçou que Campo Grande está no centro das estratégias do grupo e que a Jooy Incorporadora continuará apostando na capital. “A cidade cresce, a população busca mais qualidade de vida e nosso papel é atender essas necessidades com responsabilidade e inovação”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: