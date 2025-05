Construção de nova indústria de soja é iniciada em MS

A Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense (Copasul) iniciou em abril as obras de terraplanagem para a instalação de uma nova unidade de processamento de soja às margens da BR-163, entre os municípios de Naviraí e Juti (MS). O empreendimento, que ocupará uma área de 115 hectares, representa o maior investimento já feito pela cooperativa: R$ 1,013 bilhão.

Na primeira semana de maio, cerca de 210 trabalhadores atuavam na preparação do terreno, com foco na instalação da subestação de energia elétrica, estruturas de armazenagem e acessos internos. A previsão é que essa etapa seja concluída até o fim do mês, dependendo das condições climáticas. Em seguida, começam as fundações das edificações industriais.

Segundo a Copasul, a nova planta permitirá expandir a atuação da cooperativa na cadeia produtiva da soja, com a fabricação de farelo e óleo vegetal — produtos com potencial para exportação e uso no mercado interno, especialmente na nutrição animal.

Expansão e Investimentos da Copasul

O projeto ocorre paralelamente à conclusão de outro investimento da cooperativa, de R$ 400 milhões, voltado à ampliação da capacidade de armazenagem de grãos, incluindo o complexo de silos Serra de Maracaju, que já está em operação.

A nova unidade consolida Naviraí como polo agroindustrial e reforça o papel da Copasul, que atua há mais de 45 anos no apoio à agricultura familiar e empresarial no sul do Estado.