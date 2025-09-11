Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENTREVISTA

Construtora FRZ lança empreendimento de alto padrão em Campo Grande e anuncia novos projetos

CEO Luiz Franzolin detalha planos do grupo para Mato Grosso do Sul, com foco em inovação, sustentabilidade e condomínios inteligentes

Fernando de Carvalho

View traz apartamentos de 76m², com 2 suítes e varanda gourmet - Foto: Reprodução/FRZ

Campo Grande entrou definitivamente no mapa dos grandes empreendimentos imobiliários. Em entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, o CEO e fundador do Grupo FRZ, Luiz Franzolin, apresentou o View by FRZ, primeiro projeto da incorporadora na Capital, e revelou detalhes sobre a expansão da empresa no Mato Grosso do Sul.

Além do lançamento em Campo Grande, Franzolin falou sobre os projetos em Dourados e adiantou planos para novos empreendimentos no estado.

Primeiro condomínio inteligente da FRZ em Campo Grande

Luiz Franzolin nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

O View by FRZ, que está sendo construído no Jardim dos Estados, reúne 25 pavimentos com apartamentos de 76,75 metros quadrados, duas suítes, vagas de garagem e rooftop com vista para a cidade.

Segundo Franzolin, o empreendimento aposta em arquitetura moderna, soluções sustentáveis e custos menores de condomínio.

“A gente traz conceitos para tornar o prédio mais eficiente e, assim, reduzir custos de manutenção para os moradores. É um smart condo, um condomínio inteligente que entrega serviços integrados e segurança”, explicou.

Tecnologia e serviços integrados

O CEO destacou que o View by FRZ oferece diferenciais como mercadinho interno, lavanderia, áreas compartilhadas e apartamentos entregues decorados e mobiliados. “Queremos que a pessoa que mora ali não se preocupe com a moradia. Trouxemos o conceito dos smartphones e smart TVs para os condomínios: um hardware de soluções para o dia a dia”, disse.

Presença consolidada em Dourados

O Grupo FRZ chegou ao Mato Grosso do Sul em 2018, com projetos em Dourados. Franzolin citou o Ethos Hall como um dos empreendimentos de destaque, pioneiro na verticalização e com gestão pós-entrega.

“Vimos que tão importante quanto projetar e construir bem feito é cuidar da experiência do dia a dia da moradia. Desenvolvemos um sistema próprio para administrar os condomínios e garantir manutenção e valorização”, afirmou.

Atom: maior complexo imobiliário do estado

Entre os projetos em andamento, Franzolin anunciou o Atom, em Dourados, descrito como o maior complexo imobiliário do Mato Grosso do Sul. Serão torres residenciais, escritórios e um shopping a céu aberto, o chamado open mall.

“É um empreendimento que se integra à cidade, com torres comerciais, prédios familiares e para jovens, gastronomia e serviços no mesmo espaço. Nosso objetivo é chegar ao ‘condomínio zero’, com sustentabilidade financeira e ambiental desde a construção”, explicou.

Sustentabilidade e inovação

O CEO detalhou que os projetos da FRZ incorporam geração de energia, reutilização de água e materiais de menor impacto ambiental. “A sustentabilidade é ampla. Vai desde a mobilidade urbana até a redução de carbono durante a construção. Também planejamos o empreendimento para que ele gere renda e ajude a bancar a operação do dia a dia”, disse.

Luiz Franzolin é CEO do Grupo FRZ – Foto: Gerson Wassouf/Portal RCN67

Próximos passos em Campo Grande

Franzolin afirmou que Campo Grande já tem novas áreas reservadas para futuros lançamentos. “Nosso trabalho é criar um ecossistema de empreendimentos com gestão própria e soluções apoiadas nos produtos que já entregamos. Temos novidades para a cidade e queremos desenvolver ícones urbanos no estado”, adiantou.

Confira a entrevista na íntegra:

