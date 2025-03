Consultor em agronegócios fala sobre desafios e oportunidades do setor em MS

Na edição desta quinta-feira (20) do programa Agro é Massa, Fabiano Reis entrevistou João Pedro Dias, consultor em agronegócios, sobre o panorama atual da agricultura em Mato Grosso do Sul. O destaque foi os diversos aspectos da matriz econômica estadual, com ênfase na crescente diversificação das culturas e nos desafios impostos pelo clima e pela gestão do solo.

João Pedro falou sobre o potencial agrícola do estado, especialmente em relação à soja, milho, cana-de-açúcar e a expansão das florestas plantadas.

“Mato Grosso do Sul se posiciona como um dos maiores produtores de celulose do mundo, com mais de um milhão e quinhentas mil hectares de floresta plantada de eucalipto, aproveitando áreas de solos arenosos que, no passado, eram considerados pouco férteis”, destacou.

Na entrevista, João Pedro Dias destacou o crescimento de setores como a citricultura no estado, que, apesar de enfrentar desafios fitossanitários, continua se expandindo com investimentos em regiões como Sidrolândia e Paranaíba. Enfatizou a importância de práticas preventivas para evitar doenças e garantir a produtividade das culturas. Além disso, abordou a relevância da agricultura regenerativa, e que as culturas de cobertura são essenciais para manter a saúde do solo e aumentar a resiliência das lavouras diante das mudanças climáticas.

João também falou sobre o conceito de ESG (Environmental, Social, and Governance) e sua crescente importância no agronegócio, destacando a necessidade de práticas responsáveis para garantir a sustentabilidade a longo prazo e alertou para a importância de se adaptar às mudanças climáticas para garantir a competitividade e a sustentabilidade da agricultura em MS.

Esses e outros temas importantes foram debatidos durante a entrevista, que traz um panorama completo sobre os desafios e oportunidades para a agricultura em Mato Grosso do Sul. Para mais detalhes sobre a conversa e para entender as soluções propostas por João Pedro Dias, assista à entrevista na íntegra no programa Agro é Massa desta quinta-feira.

