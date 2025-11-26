Veículos de Comunicação
ECONOMIA

Consumo de fim de ano deve movimentar R$ 824 milhões em MS

Pesquisa aponta queda de 38% nos gastos

Karina Anunciato

Pesquisa aponta para o aumento no número de consumidores que pretendem comprar presentes este ano (Foto: reprodução/ Freepik)
O fim de ano deve injetar R$ 824 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo a Pesquisa de Intenção de Consumo para o Natal e Ano Novo 2025, realizada pelo IPF-MS em parceria com o Sebrae/MS, divulgada nesta quarta-feira (26). Apesar do cenário mais cauteloso, o levantamento indica que o aumento no número de pessoas que pretendem presentear deve manter o fôlego do comércio e do setor de serviços.

Do total estimado, R$ 226 milhões devem ser destinados à compra de presentes, R$ 243 milhões às celebrações de Natal e R$ 354 milhões às festividades de Ano Novo. O volume representa retração de 38% em relação ao ano anterior, reflexo do orçamento mais restrito das famílias.

Natal terá mais consumidores, mas com gasto menor

O estudo mostra que 69% dos entrevistados pretendem comprar presentes. Mesmo assim, o valor médio deve cair para R$ 217,36. Brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos continuam entre as escolhas mais frequentes.

A principal razão para não presentear segue ligada às finanças: falta de dinheiro, receio de comprometer o orçamento e instabilidade econômica. Entre os que irão às compras, 66% preferem lojas físicas — especialmente no centro da cidade e em shoppings.

Para as comemorações de Natal, 78% dos consumidores afirmam que irão celebrar, com gasto médio de R$ 206,35, majoritariamente em refeições preparadas para encontros familiares.

Ano Novo terá gasto maior e mais participação

A intenção de comemorar o Ano Novo chega a 80%. O gasto médio será de R$ 294,19, principalmente com alimentação e confraternizações. Viagens estão previstas por 32% dos entrevistados, com 64% permanecendo dentro do Estado.

13º deve reforçar despesas de início de ano

Entre os 63% que receberão o 13º salário, a maioria pretende usar o recurso para poupança, pagamento de contas ou despesas de janeiro. Somente 11% devem direcionar a quantia para as festas de fim de ano.

Impacto da Pesquisa de Intenção de Consumo

Para a economista do IPF-MS e coordenadora do estudo, Regiane Dedé de Oliveira, o consumidor reorganiza prioridades, mas mantém o desejo de celebrar. “Há prudência, mas também manutenção das tradições. O aumento no número de pessoas que vão presentear revela afeto, porém com escolhas mais calculadas”, afirma.

O analista do Sebrae/MS, Paulo Maciel, diz que os dados são essenciais para que pequenos negócios se preparem. Segundo ele, 55% dos consumidores priorizam a qualidade, e 45% pretendem comprar brinquedos e roupas para os filhos. “O consumidor busca a loja física e prefere pagar à vista. Para o empresário, isso significa atenção ao estoque e condições de pagamento”, explica. Ele acrescenta que as celebrações devem ser mais íntimas e que o 13º salário será majoritariamente destinado à organização financeira.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre 3 e 13 de novembro em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. Ao todo, 1.982 pessoas foram entrevistadas, com margem de erro entre 5% e 6% e 95% de confiança.

