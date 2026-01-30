Contrato de Gestão prevê avanço em pavimentação, rodovias e pontes em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul assinou, nesta sexta-feira (30), o Contrato de Gestão 2026, que prevê avanço em obras de pavimentação, manutenção de rodovias e construção de pontes em todo o Estado. O documento orienta as ações estratégicas da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog) e de órgãos vinculados até o fim de 2026.

O contrato estabelece metas para ampliar a infraestrutura urbana e rodoviária, além de projetos voltados à integração logística e ao desenvolvimento regional.

O contrato foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e envolve, além da Seilog, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul), a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

No âmbito da Seilog, o planejamento reúne projetos estratégicos voltados à modernização da infraestrutura e da logística estadual. Entre eles está a implantação da Rede de Conexão Produtiva, com foco na integração de modais como ferrovias, portos e aeroportos.

Já na Agesul, as metas pactuadas contemplam a universalização da pavimentação de ruas e avenidas nos municípios. O contrato inclui ações de implantação, revestimento primário e pavimentação, além da restauração, construção e manutenção de pontes e da malha rodoviária estadual.

Na área habitacional, a Agehab estabeleceu metas para a construção de novas unidades e para a emissão de títulos de regularização fundiária. O objetivo é ampliar o acesso à moradia e garantir segurança jurídica às famílias beneficiadas.

A Sanesul, por sua vez, pactuou a continuidade e a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela empresa.

O Contrato de Gestão é executado em etapas ao longo do ano. Inicialmente, as secretarias definem projetos e metas anuais, que são apresentados ao governador. Em fevereiro, oficinas técnicas orientam gestores e gerentes de projetos, seguidas pela execução e pelo monitoramento das ações, com avaliações periódicas até a entrega final, prevista para o fim de 2026.

Durante a assinatura, o governador Eduardo Riedel destacou a importância do planejamento e do acompanhamento de metas para garantir resultados concretos à população.

“Temos novamente um ano desafiador e precisamos estar preparados, com planejamento, atualizações constantes das metas, monitoramento dos indicadores e uma rotina de trabalho focada em resultados”, afirmou.

A Seilog foi o segundo órgão estadual a firmar o Contrato de Gestão 2026. Mais cedo, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também assinou o documento.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul