Contribuintes podem quitar a 1ª parcela do IPTU 2026 sem juros

Os contribuintes de Campo Grande que optarem pelo parcelamento do IPTU 2026 podem quitar a primeira parcela sem juros, multa ou correção monetária até o dia 10 de dezembro. A flexibilização permite que o pagamento seja feito em qualquer mês, antes do vencimento original, sem gerar acréscimos.

A medida se soma à prorrogação do prazo para pagamento à vista, que garante desconto de 10% para quitação até 12 de fevereiro.

Autorização da Prefeitura

A prefeita Adriane Lopes autorizou a mudança, seguindo sugestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). O vencimento inicial da primeira parcela, que seria em 12 de janeiro, deixa de ser obrigatório nessa data. As demais parcelas permanecem com datas de vencimento previamente definidas.

Como acessar o boleto

Para emitir os boletos de pagamento, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Campo Grande (campogrande.ms.gov.br), clicar no banner IPTU 2026 e informar o número da inscrição municipal do imóvel.