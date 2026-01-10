Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

TRIBUTOS

Contribuintes podem quitar a 1ª parcela do IPTU 2026 sem juros

Prazo vai até 10 de dezembro e vale para quem optou pelo parcelamento; pagamento à vista com desconto de 10% segue até fevereiro.

Gabriela Porto

Imagem do carnê do IPTU em Campo Grande. - Foto: Divulgação.

Os contribuintes de Campo Grande que optarem pelo parcelamento do IPTU 2026 podem quitar a primeira parcela sem juros, multa ou correção monetária até o dia 10 de dezembro. A flexibilização permite que o pagamento seja feito em qualquer mês, antes do vencimento original, sem gerar acréscimos.

A medida se soma à prorrogação do prazo para pagamento à vista, que garante desconto de 10% para quitação até 12 de fevereiro.

Autorização da Prefeitura

A prefeita Adriane Lopes autorizou a mudança, seguindo sugestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). O vencimento inicial da primeira parcela, que seria em 12 de janeiro, deixa de ser obrigatório nessa data. As demais parcelas permanecem com datas de vencimento previamente definidas.

Como acessar o boleto

Para emitir os boletos de pagamento, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Campo Grande (campogrande.ms.gov.br), clicar no banner IPTU 2026 e informar o número da inscrição municipal do imóvel.

Atendimento e dúvidas

Contribuintes com dúvidas podem entrar em contato pelos seguintes canais:

  • Telefone: 156
  • WhatsApp: (67) 4042-1320
  • Atendimento presencial: Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Cândido Mariano, entre as ruas Arthur Jorge e 25 de Dezembro

A Prefeitura reforça que o pagamento antecipado da primeira parcela não altera as datas das demais parcelas e não gera juros, proporcionando maior flexibilidade aos contribuintes.

