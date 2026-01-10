Contribuintes podem quitar a 1ª parcela do IPTU 2026 sem juros

Os contribuintes de Campo Grande que optarem pelo parcelamento do IPTU 2026 podem quitar a primeira parcela sem juros, multa ou correção monetária até o dia 10 de dezembro. A flexibilização permite que o pagamento seja feito em qualquer mês, antes do vencimento original, sem gerar acréscimos.
A medida se soma à prorrogação do prazo para pagamento à vista, que garante desconto de 10% para quitação até 12 de fevereiro.
Autorização da Prefeitura
A prefeita Adriane Lopes autorizou a mudança, seguindo sugestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). O vencimento inicial da primeira parcela, que seria em 12 de janeiro, deixa de ser obrigatório nessa data. As demais parcelas permanecem com datas de vencimento previamente definidas.
Como acessar o boleto
Para emitir os boletos de pagamento, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Campo Grande (campogrande.ms.gov.br), clicar no banner IPTU 2026 e informar o número da inscrição municipal do imóvel.
Atendimento e dúvidas
Contribuintes com dúvidas podem entrar em contato pelos seguintes canais:
- Telefone: 156
- WhatsApp: (67) 4042-1320
- Atendimento presencial: Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Cândido Mariano, entre as ruas Arthur Jorge e 25 de Dezembro
A Prefeitura reforça que o pagamento antecipado da primeira parcela não altera as datas das demais parcelas e não gera juros, proporcionando maior flexibilidade aos contribuintes.