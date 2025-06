Convocação de merendeiros e agentes de patrimônio é publicada no Diogrande

Foi publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação dos merendeiros e agentes de patrimônio aprovados no processo seletivo simplificado.

Os editais determinam que os candidatos devem comparecer às respectivas secretarias para orientações sobre a documentação necessária e efetivação da contratação.

Convocações para merendeiros e agentes de patrimônio

Os aprovados para as vagas de merendeiro devem comparecer conforme o edital e data especificados. Aqueles convocados pelo edital 01/2025-12, referente à Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), devem comparecer no dia 4 de junho, às 8h, no endereço da SAS, localizado na Rua dos Barbosas, nº 321, no Bairro Amambaí. J

á os convocados pelo edital 01/2025-13, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), devem comparecer no dia 3 de junho, também às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

Os convocados para a vaga de agente de patrimônio também devem se apresentar no mesmo local e horário, no dia 3 de junho.

Acesso ao Diogrande

Para conferir os nomes dos convocados, os interessados podem acessar o Diogrande a partir da página 4, pelo link: Diogrande Campo Grande.