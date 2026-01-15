Convulsão ao vivo acende alerta sobre riscos e primeiros socorros

O episódio envolvendo o ator Henri Castelli, que passou mal e apresentou uma convulsão durante a primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 (BBB), chamou a atenção do público e gerou uma série de dúvidas sobre o que caracteriza uma crise convulsiva e como agir diante de uma situação como essa.

A cena, registrada dentro da piscina de bolinhas, causou apreensão entre participantes e espectadores e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Para esclarecer o tema, a biomédica Alice Del Colletto explica que a convulsão é resultado de uma atividade elétrica anormal e excessiva no cérebro, que provoca alterações temporárias no funcionamento do corpo.

“Durante uma crise convulsiva, a pessoa pode apresentar movimentos involuntários, rigidez muscular, perda de consciência, salivação excessiva e alterações na respiração. Apesar do impacto visual, é importante destacar que nem toda convulsão está relacionada à epilepsia”, afirma a especialista.

Causas e Riscos das Convulsões

Segundo a professora, as causas das convulsões são variadas e incluem febre alta, especialmente em crianças, epilepsia, traumatismo craniano, infecções do sistema nervoso central, alterações metabólicas, uso ou abstinência de álcool e drogas, tumores cerebrais e acidente vascular cerebral (AVC).

Os principais riscos durante uma crise estão ligados a quedas, traumas, engasgos, falta de oxigenação e convulsões prolongadas. Por isso, saber como agir corretamente pode evitar complicações mais graves. A orientação é manter a calma, deitar a pessoa de lado, afastar objetos que possam causar ferimentos, proteger a cabeça e observar a duração da crise.

O que não fazer durante uma crise convulsiva

“Ao contrário do que muitos pensam, não se deve colocar objetos ou os dedos na boca, tentar conter os movimentos ou oferecer líquidos e alimentos durante a convulsão”, alerta Alice. O atendimento médico é indispensável quando a crise dura mais de cinco minutos, se repete em curto intervalo, é a primeira da vida ou envolve gestantes, diabéticos e pessoas com doenças associadas.

Convulsão vs. Epilepsia: Entenda a Diferença

A especialista também reforça a diferença entre convulsão e epilepsia, termos frequentemente confundidos. “A convulsão é um evento, um sintoma. Já a epilepsia é uma doença neurológica crônica, caracterizada por crises recorrentes e que exige acompanhamento médico contínuo”, conclui.

