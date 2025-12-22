Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

AGRO É MASSA

Cooperativas ganham destaque com reconhecimento da ONU em 2025

Ano internacional reforça papel do modelo associativo no agro e na economia de MS, diz presidente da OCB

Karina Anunciato

Celso Regis, no estúdio da Rádio Massa Campo Grande ( Foto: Ana Lorena Franco/ Massa CG)
Celso Regis, no estúdio da Rádio Massa Campo Grande ( Foto: Ana Lorena Franco/ Massa CG)

O cooperativismo deve ganhar projeção global em 2025, ano que foi declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional das Cooperativas. Em Mato Grosso do Sul, o reconhecimento ocorre em meio a um cenário de desafios no campo, marcado por custos elevados de produção, crédito mais caro e aumento dos pedidos de recuperação judicial entre produtores rurais.

Segundo Celso Regis, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso do Sul (OCB-MS), o destaque dado pela ONU reforça um modelo econômico que combina atividade empresarial com distribuição de renda. “Cooperativas são empresas como qualquer outra, mas com uma diferença essencial: os resultados retornam para as pessoas que participam do negócio”, afirmou em entrevista.

O dirigente avalia que os últimos dois anos foram especialmente difíceis para o setor agropecuário, com alta nos custos de insumos, juros elevados e maior pressão sobre a rentabilidade do produtor. Nesse contexto, as cooperativas tiveram papel relevante ao oferecer orientação técnica, apoio comercial e acesso ao crédito em condições mais equilibradas.

Dados do setor indicam que produtores associados conseguiram atravessar o período com menos dificuldades do que aqueles que atuam de forma individual. Estratégias como diversificação, planejamento financeiro, uso de seguros e negociação coletiva ajudaram a reduzir riscos em um ambiente de incerteza.

Desafios e Recuperação Judicial no Setor

Outro tema que ganhou força em 2025 foi o aumento dos pedidos de recuperação judicial no campo. Para Regis, embora a ferramenta seja prevista em lei, ela deve ser vista como último recurso. “A recuperação judicial rompe relações comerciais e traz impactos duradouros. A negociação direta ainda é o melhor caminho”, disse.

Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também trouxe alívio ao cooperativismo ao reforçar que operações entre cooperado e cooperativa — o chamado ato cooperativo — não podem ser incluídas em processos de recuperação judicial, por se tratarem de relações entre o associado e a própria organização da qual ele é dono.

Transformações Internas e Perspectivas Futuras

Além dos desafios econômicos, o setor passa por transformações internas. A participação feminina nas cooperativas e no agronegócio tem crescido, ocupando espaços de gestão e liderança. A expectativa, segundo a OCB-MS, é que essa presença se amplie nos próximos anos.

Para 2026, o cenário ainda aponta para margens pressionadas e possível descompasso entre produção e preços, mas a avaliação do setor é de que o modelo cooperativo segue como uma das principais ferramentas para enfrentar crises. “Quem está unido, atravessa melhor os momentos difíceis”, afirmou Celso Regis.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos