Copa do Brasil define confrontos de times de MS nas primeiras fases

O FC Pantanal e o Ivinhema conheceram, nesta quarta-feira (28), o mando de campo na primeira fase da Copa do Brasil 2026. O sorteio foi realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já o Operário disputará a segunda fase da competição, com mando de campo da equipe adversária.

Pela primeira fase, os jogos estão previstos para os dias 18 ou 19 de fevereiro. O Ivinhema enfrenta o Independente, do Amapá, no Estádio Saraivão, em Ivinhema. Em caso de classificação, o Azulão será mandante no confronto diante do Volta Redonda (RJ).

O FC Pantanal, por sua vez, encara o Ji-Paraná, de Rondônia, com mando da equipe da Região Norte. Quem avançar desse duelo terá pela frente o Ypiranga (RS) na fase seguinte.

Na segunda fase, o Operário vai até Arapiraca (AL) para enfrentar o ASA. A data do confronto ainda será definida pela CBF. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

A Copa do Brasil 2026 será disputada em novo formato e encerra a temporada do futebol nacional. Ao todo, 126 clubes participam da competição. Destes, 28 entram em campo já na primeira fase.

Na segunda fase, outras 78 equipes fazem suas estreias. A terceira fase contará com a entrada de mais quatro clubes. Já os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro começam a disputar a competição apenas a partir da quinta fase.