Copa Pantanal de Voleibol define hoje o título do Sub 15 masculino

O Ginásio de Esportes do Guanandizão recebe nesta quarta-feira (28) a primeira decisão de título da XIV Copa Pantanal. A disputa do título da categoria Sub 15 masculina será às 16h30, entre as equipes da Escolinha Pezão contra a EM Domingo Gonçalves

Mais cedo, a partir das 15 horas, serão realizadas as semifinais da categoria Sub 17 masculino. No primeiro jogo se enfrentam Escolinha Pezão x CT Calepes / Rádio Clube em seguida Escola SESI contra Escolinha Leomar / Aliança Diesel.

No período noturno serão dois jogos das quartas de finais da categoria adulta masculina, entre as equipes UFMS x Morena Vôlei / SESC e Coopertaxi x União Campo Grande Vôlei.

As disputas prosseguem até o dia 3 de junho, com a realização das finais das categorias Sub 13 feminino, Sub 15 feminino, Sub 17 feminino / masculino, Sub 19 feminino / masculino, Adulto feminino / masculino, Sub 40 + feminino / masculino e Sub 45 + masculino.