Copa Truck movimenta Campo Grande e empolga fãs do automobilismo

A primeira etapa da temporada 2025 da Copa Truck levou velocidade e emoção ao Autódromo Internacional de Campo Grande neste fim de semana. A capital sul-mato-grossense mais uma vez mostrou sua força como palco de grandes eventos esportivos, reunindo apaixonados por automobilismo, pilotos de elite e uma estrutura que agitou hotéis, restaurantes e serviços da cidade.

O evento, que contou também com a disputa da Nascar Brasil e da Copa Hyundai HB20, atraiu olhares desde os treinos livres. Para André Touloubre, CEO da Best Brands, patrocinadora da equipe do piloto Marcio Giordano, a recepção da cidade foi exemplar.

“Campo Grande nos recebeu de braços abertos. A gente vê a cidade cheia, com tudo funcionando ao redor do evento. A hospitalidade campo-grandense é maravilhosa”, destacou.

Durante os treinos, o piloto Marcio Giordano comentou sobre sua adaptação ao novo caminhão da Iveco. “É uma mudança grande saindo da Mercedes. O câmbio é bem diferente, e aqui em Campo Grande o calor é um desafio à parte. A gente precisa poupar pneus e cuidar muito bem do caminhão, porque são duas corridas em uma”, afirmou.

Marcio Giordano dando entrevista a equipe do Portal RCN 67 – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

A sensação térmica dentro da cabine, segundo ele, passa dos 50 graus.

O público compareceu em peso, mesmo sob o sol forte. Para o fã Marcus Vinicius, o evento é um verdadeiro espetáculo. “É uma prova do potencial que Campo Grande tem. A estrutura, a energia do público e o barulho dos motores turbodiesel fazem tudo valer a pena. Quem não gosta, é maluco”, brincou.

Marcus conseguiu conversar e tirar foto com seu ídolo, Felipe Giaffone – Foto: Arquivo Pessoal

Apesar dos elogios, o estado do asfalto do autódromo ainda foi tema de discussão entre pilotos e equipes.

Resultados da etapa

Na primeira corrida da categoria Elite, a vitória ficou com Pedro Perdoncini, seguido por Diogo Moscato, companheiro do Marcio, em segundo e Arthur Scherer em terceiro lugar. Já na categoria Pro, o primeiro lugar foi de Roberval Andrade, com Rafael Abbate na segunda colocação e Felipe Giaffone completando o pódio.

Na segunda corrida, Nicolas Giaffone conquistou a vitória na categoria Elite, seguido novamente por Diogo Moscato e Leo Rufino completando o top 3. Pela categoria Pro, André Marques garantiu a vitória, com Wellington Cirino em segundo lugar e Felipe Giaffone conquistando mais um pódio, terminando em terceiro.

